Terremoto de magnitud 7.4 remece Colombia: ciudadanos se unen para rescatar a personas atrapadas por escombros

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio del fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado esta mañana en el departamento de Chocó en Colombia, ciudadanos se unieron para poder rescatar a personas atrapadas por los escombros tras la caída de una edificación.

Solidaridad tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

La mañana de este lunes, 10 de agosto, un fuerte movimiento telúrico remeció el departamento de Chocó, en territorio colombiano causando graves consecuencias entre ellos el colapso de diversas edificaciones, víctimas mortales y heridos en esta lugar y otras zonas del país vecino.

En este contexto, en la ciudad de Cali diversos ciudadanos se unieron para poder rescatar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros tras la caída de una estructura cerca al apartahotel El Molino Rojo.

#URGENTE 🚨 COLOMBIA 🇨🇴 Imágenes de Cali, tras el terremoto de 7.4 grados. pic.twitter.com/PvgHAowO2n — 👁️‍🗨️ Market Tendencia (@marketnoticias) August 10, 2026

Además, otra gran cantidad de edificios también se vieron afectados al igual que fachadas de inmuebles en el centro de la ciudad y en el sector las Canchas Panamericanas. Allí diversos residentes se encuentran recogiendo los rezagos de las estructuras.

Por su parte, en el sur de Cali, bomberos voluntarios han acudido a diversas zonas en donde construcciones se han desplomado para poder rescatar a aquellas personas que hayna podido suscitarse afectadas por ello.

Los Bomberos de Cali a esta hora se encuentran en el sur de la ciudad, tratando de rescatar a varias personas que resultaron atrapadas entre los escombros, tras el desplome de un edificio en medio del terremoto. #VocesySonidos pic.twitter.com/hmoQmlR9hA — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 10, 2026

Al menos 20 estructuras colapsadas en Cali tras potente terremoto

A través de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre la situación tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que remeció Colombia.

Acerca de ello, dio a conocer que al menos 20 estructuras resultaron colapsadas debido al potente terremoto que sacudió el departamento de Chocó, en Colombia, esta mañana.

"Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. He solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y Medellín con rescatistas. Adicionalmente estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le pido a la ciudadanía mantener la calma, revisen también si en sus edificios hay daños estrucutrales también. Si no se sienten seguros por favor se hacen afuera de la edificación", sostuvo.

Es así que, en medio del potente terremoto de magnitud 7.4 diversas personas se unieron para poder rescatra a personas que se han quedado atrapadas bajos los escombros tras el colapso de diversas edificaciones. De acuerdo a información vertida por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó que al menos 20 personas edificaciones fueron afectadas por el fuerte movimiento telúrico con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó,