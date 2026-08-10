Presidente de Colombia se pronuncia ante terremoto de magnitud 7.4 reportado este 10 de agosto

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el reciente reporte de un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia este lunes 10 de agosto, el presidente, Abelardo de la Espriella se pronunció para dar a conocer los protocolos que va a ejecutar ante la emergencia.

Abelardo de la Espriella emite mensaje ante la emergencia por terremoto

Luego que Abelardo de la Espriella asumiera el mando el pasado viernes 7 de agosto, el actual presidente de Colombia se ha manifestado en sus plataformas digitales oficiales sobre el terremoto de magnitud 7.4 reportado esta mañana e informó a la población que acciones ejecutará en ayuda a los damnificados.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes", expresó Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, el mandatario reafirmo su compromiso con el país extranjero, mencionando que la población no se encuentra sola en este complicado momento y estará presente con un plan de acción.

"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando", afirma el presidente de Colombia.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado... — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Presidente viaja a Bogotá para atender emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se trasladó a Bogotá tras el terremoto de magnitud 7.4 para supervisar las acciones de respuesta ante la emergencia.

"A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", enfatizó el presidente de Colombia.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas... pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

¿Qué zonas de Colombia se han visto afectadas luego del terremoto?

Luego del sismo reportado este lunes 10 de agosto, las zonas de Cali y en Manizales han presentado una serie de afectaciones a nivel estructural. Ante la magnitud reportada, se han desprendido parte de las fachadas de muchos edificios, e incluso una de las torres de una catedral.

En Pereira, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura y algunas se derrumbaron parcialmente. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado que, de momento, no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios.

Asimismo, en la ciudad Quibdó, capital del departamento del Chocó, el terremoto ha dejado varias personas heridas y edificaciones derrumbadas.