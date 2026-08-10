Tabla y programación de la fecha 5 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la quinta jornada, que se disputará del viernes 14 al domingo 16 de agosto, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior, Universitario igualó 1-1 con Sporting Cristal en el estadio Monumental, en la noche de su aniversario, y Alianza Lima hizo lo propio (1-1) ante Sport Boys en el Estadio Nacional. FBC Melgar sorpresivamente cayó en Arequipa por 2-4 contra FC Cajamarca.

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos (3:00 p.m.)

Cusco FC vs. Juan Pablo II College (6:00 p.m.)

Sábado 15 de agosto

ADT vs. Alianza Atlético (1:00 p.m.)

Los Chankas vs. FBC Melgar (3:30 p.m.)

Alianza Lima vs. UTC (7:30 p.m.): Los 'blanquiazules' tratarán de hacer respetar su localía antes los cajamarquinos para poner mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones.

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo (11:00 a.m.): Los rimenses recibirán al 'Rojo Matador' en el Alberto Gallardo.

Los rimenses recibirán al 'Rojo Matador' en el Alberto Gallardo. CD Moquegua vs. Sport Boys (1:15 p.m.): Los porteños sacaron un empate valioso ante Alianza Lima y buscarán sumar de visitante.

Los porteños sacaron un empate valioso ante Alianza Lima y buscarán sumar de visitante. FC Cajamarca vs. Univeristario (3:30 p.m.): Los 'cremas' irán por los puntos perdidos ante Sporting Cristal y otra victoria en la altura.

Los 'cremas' irán por los puntos perdidos ante Sporting Cristal y otra victoria en la altura. Cienciano vs. Deportivo Garcilaso (6:30 p.m.): Clásico cusqueño, que tendrá al 'Garci' como el nuevo líder de la tabla.

Tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha anterior, Deportivo Garcilaso lidera la tabla con 9 puntos, seguido por Alianza Lima, con 8 unidades. En tanto, seis equipos igualan con 7 puntos: Sport Huancayo, Sporting Cristal, Sport Boys, FBC Melgar, Los Chankas y Universitario.

Tabla de posiciones - Torneo Clausura (Fecha 5)

Por dónde se van a transmitir los partidos

Toda la quinta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 afrontará su quinta fecha del viernes 14 al domingo 16 de agosto, con duelos importantes que podrían modificar la pelea por los primeros puestos de la clasificación.