Bolivia hace historia al celebrar su primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Bolivia hizo historia al celebrar su primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo. Fabiana Banzer y Scarlett Rocha finalmente pudieron convertirse en esposas después de casi cuatro años de trámites, recursos legales y una lucha constante para conseguir que su relación y su familia fueran reconocidas por el Estado.

¿Cómo fue el primer "matrimonio igualitario" en Bolivia?

La ceremonia se realizó el viernes 7 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y puso fin a un largo proceso que comenzó con la decisión de ambas de construir una vida juntas. Durante tres años y diez meses, tuvieron que recurrir a diferentes instancias legales para conseguir que su matrimonio pudiera concretarse.

El camino no fue sencillo. La pareja enfrentó un procedimiento administrativo y presentó dos acciones de amparo constitucional con el objetivo de obtener el reconocimiento de su unión. Así, lo que comenzó como un proyecto de vida en pareja terminó convirtiéndose también en una batalla por sus derechos y por la protección jurídica de su familia.

El caso adquiere especial importancia debido a que Bolivia todavía no reconoce de manera general el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, el artículo 63 de la Constitución Política del Estado establece que el matrimonio se constituye entre una mujer y un hombre, por lo que el reconocimiento conseguido por Banzer y Rocha representa un hecho excepcional.

Sin embargo, el país ha experimentado algunos avances en materia de derechos para las parejas del mismo sexo. Desde 2023, el Tribunal Supremo Electoral permite registrar uniones libres en igualdad de condiciones, una medida que abrió camino para que las parejas diversas pudieran acceder a determinadas garantías legales.

Matrimonio celebra un gran logro

El matrimonio de Fabiana y Scarlett marca una diferencia importante. No se trata únicamente del reconocimiento de una relación sentimental, sino de un precedente que podría beneficiar a otras parejas que atraviesan situaciones similares y buscan que sus familias tengan protección jurídica.

La organización IGUAL Bolivia, que acompañó a las ahora esposas durante el proceso, consideró que el caso representa un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de las familias diversas. Además, destacó el trabajo de activistas y defensores de derechos humanos que durante años impulsaron cambios legales y medidas contra la discriminación.

Es así que, para Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, la espera finalmente terminó con una ceremonia que simboliza mucho más que una boda. Después de años de incertidumbre y obstáculos legales, ambas lograron formalizar su compromiso ante el Estado. Su historia queda así vinculada a un momento histórico para Bolivia y podría abrir una puerta para muchas otras familias.