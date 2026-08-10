Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia HOY, 10 de agosto: se sintió en Bogotá y otras ciudades

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Terremoto de magnitud 7.4 sacude la mayor parte de Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. El fuerte movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Terremoto en Colombia: Boletín sísmico de hoy

De acuerdo al boletín preliminar del SGC, el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ocurrió alrededor de las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto, y se registró a 20 kilómetros de San José de Palmar, en Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros y una latitud de 5.04 y longitud de -76.34 grados.

De acuerdo con la entidad colombiana, el movimiento telúrico fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. El evento telúrico generó una alerta inmediata debido a su intensidad y duración, lo que se puede evidenciar en diversas imágenes y videos compartidos en redes sociales donde varias personas salen de los edificios para ponerse a buen recaudo.

Asimismo, se reportó que tras el terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó los protocolos de verificación en las distintas regiones donde se sintió el movimiento.

"Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones", informó dicha institución.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Fuerte terremoto de 7.4: Reportan daños en Cali y Manizales

Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de la situación técnica y posibles réplicas en la zona del Pacífico. Asimismo, medios colombianos como Caracol y El Tiempo detallan que una de las ciudades más afectadas por el terremoto fue Cali, así como en Pereira, Armenia y el municipio de Manizales.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, preció que "hay muchos edificios agrietados". También se detalló que en Manizales, una de las torres de la catedral sufrió daños.

La Catedral Basílica sufrió graves daños tras terremoto en Colombia.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó que en la capital colombiana no se reportan heridos hasta el momento. Mientras que la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, mostró su preocupación por posibles réplicas.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", escribió en X.

Daños graves en las edificaciones tras terremoto en Colombia.

Presidente de Colombia se pronunció tras terremoto de 7.4

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta oficial de X, precisó que tras el fuerte terremoto que sacudió el país, asumirá "directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar".

Además, detalló que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados y solicitó al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", indicó el mandatario.

Es así como el Gobierno de Colombia viene desplegando los esfuerzos necesarios para apoyar a las personas que resultaran afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país en la mañana de este lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.