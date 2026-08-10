Terremoto de magnitud 7.4 remece Colombia: ¿activan alerta de tsunami en la costa del Pacífico?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Dirección General Marítima (Dimar) brindó un reporte preliminar de si el terremoto de magnitud 7.4 que se registró en Colombia este lunes 10 de agosto, activa o no una alerta de tsunami en la costa del Pacífico.

Fuerte terremoto sacudió Colombia: Reportan daños

De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró en Colombia alrededor de las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto. El boletín preliminar precisa que el movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros de San José de Palmar, en el departamento de Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el terremoto no solo se sintió en Bogotá, sino también en otras localidades como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, donde algunas zonas fueron evacuadas como medida preventiva ante posibles afectaciones estructurales.

Medios colombianos precisan que la fuerza del movimiento provocó el colapso de parte de la estructura de la Catedral Basílica Metropolitana. Ante la situación que generó preocupación en la ciudadanía, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta oficial de X, precisó que asumirá "directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar".

"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", indicó el mandatario en su cuenta oficial de X. Mientras que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, preció que "hay muchos edificios agrietados".

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Un potente terremoto de magnitud 7.4 remeció Colombia este 10 de agosto y provocó daños en distintas zonas del país.



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¿Alerta de tsunami en la costa del Pacífico? Esto revela Dimar

Ante la emergencia reportada en Colombia por el fuerte terremoto sentido este lunes, diversas autoridades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) realizan un constante monitoreo para verificar posibles afectaciones.

Asimismo, la Dirección General Marítima (Dimar) brindó un boletín ante la preocupación de si el terremoto generaría repercusiones en el litoral colombiano.

Por medio de su página oficial, la institución descartó este lunes que exista amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana. Como se sabe, el Pacífico es una de las principales zonas donde se concentra la actividad sísmica del país, una condición que está relacionada directamente con la configuración tectónica de la región y, particularmente, con el movimiento de la placa de Nazca.

Debido a ello, otro país que descartó alerta de tsunami por el terremoto en Colombia, fue Chile, a través del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). "Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", precisó.

De la Espriella supervisará acciones tras terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, precisó que se dirige a Bogotá para concentrar la atención de la emergencia que enfrenta su país. Asimismo, convocó un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde "lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas" por el terremoto de magnitud 7.4 sentido este lunes.

"A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", escribió en su cuenta oficial de X.

Es así como la Dirección General Marítima (Dimar) descartó que exista una amenaza de tsunami en la costa del Pacífico tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró el lunes 10 de agosto en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.