Médico pide ayuda urgente para evacuar pacientes en Cali tras terremoto en Colombia: "El edificio se fue abajo"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Reportan emergencia en hospitales de Cali que colapsaron tras terremoto de magnitud 7.4 que se registró en Colombia. A través de redes sociales, un médico pidió ayuda urgente para evacuar a pacientes que se vieron afectados por el fuerte movimiento telúrico sentido en la mañana de este lunes 10 de agosto.

Terremoto en Colombia: Reportan edificios colapsados en Cali

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo al boletín preliminar, el fuerte movimiento telúrico se registró al promediar las 7:34 a. m. y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situacdo en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

Las autoridades colombianas informaron que la actividad sísmica dejó graves daños materiales en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

La emergencia dejó al menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, según señaló el alcalde Alejandro Eder, quien pidió a la ciudadanía mantener la calma y si ven grietas en sus edificios evacuar inmediatamente.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido... pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

Emergencia en hospitales de Cali tras terremoto: Médico pide ayuda

En medio de la emergencia que atraviesa Colombia, precisamente en Cali; en redes sociales no solo se evidenciaron imágenes del preciso momento en que varias personas corren en busca de un sitio donde resguardarse, sino que también de registró un video donde un médico pide ayuda urgente.

De acuerdo al material audiovisual compartido por la cuenta X del senador colombiano "Wally", el médico de la Clínica Vallesalud, que habría sido identificado como Juan Gallegos, solicitó la inmediata ayuda de la comunidad y de los organismos de socorro para evacuar a decenas de pacientes.

En el video se observa al profesional de la salud con tapabocas y gorro quirúrgico, y con voz de angustia y preocupación recorre los pasillos comprometidos de centro asistencial en búsqueda de posibles afectados por el terremoto.

"Todas las personas que puedan venir a ayudar a la Clínica Vallesalud, vengan rápido. Tengo muchos pacientes en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos; el edificio colapsó, está completamente destruido. Por favor, todos los que puedan venir a ayudarnos a sacar pacientes. El edificio se vino abajo, necesitamos sacar pacientes", señaló.

Al salir de la clínica, el médico evidencia los graves daños materiales que dejó el fuerte movimiento telúrico en Cali: grandes cantidades de ladrillos, bloques de pared derrumbados y material de construcción esparcidos sobre la vida y el parqueadero exterior del centro médico.

Terremoto en Colombia: reportan al menos 20 muertos en 2 ciudades

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que 18 personas fallecieron en esa ciudad, mientras que su homólogo de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Girald, confirmó otras dos víctimas mortales debido a la intensidad del terremoto sentido este lunes en Colombia.

Asimismo, se detalló que en Bogotá sonaron las alarmas y miles de personas evacuaron a la calle. El alcalde Carlos Galán informó que, hasta el momento, no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios.

Finalmente, debido a la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia descartó cualquier amenaza de tsunami para la costa del Pacífico, de acuerdo con lo reportado por la Autoridad Marítima Colombiana.

Es así como en medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7.4 sentido en Colombia este lunes, se volvió viral el video de un médico que, mientras transita por los pasillos comprometidos de la Clínica Vallesalud, pide ayuda urgente para evacuar a los pacientes en Cali.