Terremoto de magnitud 7.4 sacudió Chocó, Colombia: "Uno de los departamentos más pobres del país"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/08/2026
En un diálogo con Exitosa, Ana María Ruíz, periodista colombiana, informó sobre los detalles del potente sismo que sacudió el departamento de Chocó, una de las regiones más vulnerables de Colombia.
Cómo recibieron el sismo (7.4) las ciudades de Colombia
Ana María Ruíz señaló que el movimiento sísmico se percibió con intensidad en la capital colombiana, aunque no dejó daños. Sin embargo, en otras provincias, las afectaciones fueron considerablemente mayores.
"Aquí en Bogotá se sintió muy fuerte y muy largo, no hay daños estructurales. En otras zonas como Manizales, Pereira y Cali las afectaciones son bastante grandes y más considerables de lo que se esperaba antes de los reportes ya dados", afirmó.
Chocó, epicentro, entre los más pobres
Ruíz manifestó que Chocó, epicentro del sismo ubicado al oeste de territorio colombiano, es una de las regiones con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad del país. Asimismo, señaló que Colombia no cuenta no hábitos de prevención sísmica.
"Colombia no es un país que tenga una cultura sísimica real, y por lo menos, en la zona donde fue el epicentro en el departamento de Chocó, es uno de los más pobres del país. Donde las estructuras no tienen la mejor infraestructura...", detalló.
Caída generalizada de la señal
Ruíz indicó que, por el momento, solo se dispone de información preliminar sobre los daños, las personas afectadas y las edificaciones perjudicadas, debido a una interrupción masiva del servicio de internet que dificulta la comunicación de los hechos.
"Hemos tenido bastantes fallas con la comunicación, la señal estuvo muy mala. Recién he podido tner algo de internet. Las redes están totalmente colapsadas y eso ha dificultado un poco el control definitivo de lo que ha sido los daños de esta situación", sostuvo.
En conversación con Exitosa, la periodista colombiana Ana María Ruíz brindó información sobre el fuerte movimiento telúrico que afectó al departamento de Chocó, considerado una de las zonas más vulnerables del país.