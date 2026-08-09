Ébola en el Congo: Suben a 4.200 los infectados y 1.900 muertes durante el brote

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó los 4.200 y las 1.900 muertes. La emergencia sanitaria, declarada oficialmente en mayo, continúa concentrada principalmente en el este del país, mientras aumentan los contagios detectados fuera de los grupos bajo seguimiento.

El brote avanza con rapidez

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, indica que el 7 de agosto registraba 4.053 infecciones confirmadas y 1.850 fallecidos en cinco provincias: Ituri, Kivu del Norte y del Sur, Alto Uele y Tshopo. El brote ya es considerado el segundo más grande registrado en el mundo.

Las autoridades sanitarias también enfrentan dificultades para identificar las cadenas de transmisión. Ente 60% y 70% de los nuevos casos aparecen fuera de los grupos de personas que permanecen bajo seguimiento, complicando la detención de nuevos contagios.

Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, señaló que el rastreo de contactos no está permitiendo contener adecuadamente la transmisión.

🚨 #EbolaRDC | Point de situation - 7 août 2026



L'épidémie touche 53 zones de santé dans 5 provinces. La transmission reste active en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé, avec l'Ituri comme principal épicentre.



📊 4 209 cas confirmés, dont 828 guérisons et 1 916 décès. 595... pic.twitter.com/uklPv0usTR — Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) August 9, 2026

"El rastreo de contactos no está funcionando", anunció.

La enfermedad corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada. Según el comunicado, las dificultades para detectar los casos y la falta de herramientas específicas complican la respuesta sanitaria.

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo del 2026, aunque investigadores consideran que el virus ya circulaba desde enero. La provincia de Ituri concentra una parte importante de los contagios registrados.

Alerta por pasajeros en cuarentena

La preocupación aumentó después de que más de 200 pasajeros de una embarcación fueran puestos en cuarentena cerca de Kinshasa. La medida se tomó luego de que un viajero que había estado en el barco enfermara y muriera con síntomas compatibles con ébola.

Las autoridades realizaron pruebas a pasajeros considerados sospechosos y confirmaron que no se detectaron casos de ébola. La embarcación también fue desinfectada, mientras los responsables sanitarios mantuvieron la vigilancia ante el riesgo de nuevos contagios.

El virus viene dejando 3.481 contagios.

La respuesta enfrenta además obstáculos relacionados con el conflicto armado, los desplazamientos de población, las dificultades de acceso y la falta de recursos. Estas condiciones complican el trabajo de los equipos médicos en las zonas afectadas.

El brote actual ya superó en número de casos al registrado entre el 2018 y 2020 en el país, que dejó 3.481 contagios y 2.299 muertes. La emergencia continúa mientras las autoridades intentan reforzar la vigilancia y detener la transmisión.