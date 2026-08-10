Aumento del sueldo mínimo a S/1300 no generará informalidad, afirma ministro de Trabajo

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que la presidenta de la República, Keiko Fujimori dijera en su discurso luego de su juramentación el anuncio sobre el aumento en el sueldo mínimo a S/1300, diversos expertos han emitido opiniones al respecto. En ese sentido, el ministro de Trabajo, Juan Sheput afirmó que no generará informalidad.

Juan Sheput se pronuncia ante el incremento de sueldo

En diálogo con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el incremento de la remuneración mínima vital a S/1300 no provocará un aumento de la informalidad laboral.

De acuerdo a lo mencionado por el ministro, el incremento de la remuneración vital corresponde a una medida previamente estudiada por las autoridades correspondientes y el nuevo monto mantiene un nivel de poder adquisitivo equivalente al registrado en 2020.

"No es una medida aislada como se daba antes, súbase el sueldo, sino que obedece a un conjunto de medidas económicas con el objeto de incrementar el poder adquisitivo de la población, nosotros estamos subiendo a S/1300, pero aún así esos S/1300 tienen el nivel adquisitivo del año 2020, o sea no hemos recuperado el poder adquisitivo, no se puede continuar en esa línea y no va a tener ningún efecto en la informalidad de las empresas", afirmó el ministro de Trabajo.

Niveles de informalidad en el Perú

Al ser cuestionado por los niveles de informalidad, tras las declaraciones de Diego Macera, miembro del Consejo Fiscal que se opuso al incremento de sueldo. El ministro de Trabajo Juan Sheput abordó las cifras de informalidad que aquejan al país, haciendo que los ciudadanos peruanos no tengan acceso a los beneficios que corresponde por ley.

"Ya estamos en niveles muy altos de informalidad, 7 de cada 10 peruanos en estos momentos son informales, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen derecho a la seguridad social, ni a las pensiones, es decir, sufren las consecuencias de la informalidad, eso hay que revertirlo y si desde el Consejo Fiscal dicen eso, le respondemos con cortesía que ha sido bien evaluada", expresó Juan Sheput.

Finalmente, el ministro de Trabajo, Juan Sheput defendió el incremento del sueldo mínimo al considerar que forma parte de una estrategia económica orientada a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida, afirmando que no generará informalidad laboral, argumentando con base en la existencia de niveles altos de empleo informal que se registran en el territorio nacional.