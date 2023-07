¡Increíble! Preguntan a estadounidenses sobre Messi y sus respuestas desatan polémica

Una tiktoker argentina que reside en Estados Unidos decidió capitalizar el entusiasmo por Lionel Messi en suelo norteamericano al grabar un video con un objetivo sencillo: averiguar si los locales conocían o habían oído hablar de 'la pulga'. Sin embargo, las respuestas que obtuvo la dejaron sorprendida y confundida.

Cuando Mariana, conocida en TikTok como @mariana.kida, preguntó a una joven si conocía a Messi, esta respondió "no" y admitió que no tenía interés en el fútbol. A pesar de los intentos de Mariana por explicar que es un jugador muy reconocido en el mundo, sin embargo, la estadounidense seguía sin reconocerlo. Asimismo, declaró que al deporte lo conoce como "soccer".

Posteriormente, se aproximó a una pareja y repitió la interrogante. Ambos negaron tener conocimiento del ícono argentino y, en realidad, lo confundieron con un exjugador de tenis argentino denominado Alberto Mancini, quien alcanzó sus dos títulos más relevantes en 1989.

los gringos no conocen a messi????

Después, la influencer mantuvo una charla con un joven, pero tampoco pudo proporcionar una respuesta positiva sobre 'La Pulga'. Por último, entabló una conversación con un individuo, y aunque la respuesta no fue muy diferente de las anteriores, indignó a la argentina, ya que el entrevistado afirmó que el deporte que Messi, campeón mundial en Qatar 2022, practica "no es auténtico fútbol".

Cabe mencionar que el metraje de Mariana se volvió viral con más de dos millones de vistas en la red social China y, como era previsible, suscitó diversas reacciones entre los espectadores, muchos de ellos completamente indignados por el escaso conocimiento de Messi en Estados Unidos, a pesar de su destacado desempeño en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

"Qué bronca me da que le digan Soccer al fútbol"; "Por eso Messi estaba tan tranquilo en el supermercado"; "Y... por eso es que Messi se va a USA, allá no lo van a molestar tanto como en Europa o en Arabia"; "Esto es como el 'Good ending' para Messi. Poder salir a cenar, al super con su familia y nadie le pida autógrafos o abrazos cada 30 segundos"; "¿Cómo no van a conocer a Messi?", escribieron los usuarios.