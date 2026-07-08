Tragedia tras deslizamiento de tierra dejó más de 20 muertos: Finalizan labores de búsqueda y rescate

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El deslizamiento de tierra dejó más de 20 muertos, siete heridos y cinco personas ilesas, de acuerdo a los últimos reportes de las autoridades tras la finalización de las operaciones de búsqueda y rescate.

Emergencia tras deslizamiento de tierra: Reporte preliminar

Mientras el secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la coordinación de la respuesta a las devastadoras consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron más de 3 mil muertos, otra tragedia internacional se registró.

De acuerdo a los últimos reportes, alrededor de las 6:56 a.m. del martes 7 de julio, un deslizamiento de tierra sepultó a 33 personas en la provincia noroccidental de Gansu, en China, que según las autoridades, eran trabajadores forestales que caminaban por un valle remoto en las montañas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban una franja de ladera deforestada que terminaba en el valle. La tierra expuesta contrastaba notablemente con las verdes laderas boscosas que se elevaban abruptamente a ambos lados bajo un cielo mayormente despejado.

Hasta la zona de la emergencia llegaron brigadas de búsqueda y rescate para ayudar a los afectados por el deslizamiento de tierra que tenía unos 40 metros de ancho y cubría aproximadamente 5400 metros cuadrados, según declaró Yang Yaoxian, funcionario de recursos naturales de la ciudad de Longnan, en una conferencia de prensa.

Operaciones de rescate tras deslizamiento de tierra en Gansu, China.

Tragedia en China: Deslizamiento dejó 21 muertos

Tras el desastre ocurrido en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, los departamentos locales de respuesta a emergencias, bomberos y seguridad pública organizaron equipos de rescate y pusieron en marcha rápidamente las operaciones de salvamento.

Lamentablemente, la tragedia en China dejó 21 muertos, siete personas con heridas leves. Asimismo, las autoridades señalaron a medios locales que habría cinco trabajadores ilesos.

El diario Beijing News informó de que el grupo se dirigía a una zona boscosa para limpiar árboles secos, y añadió que no se habían registrado lluvias en la zona antes ni después del deslizamiento de tierra que se produjo, cerca de una ladera por la que discurre agua, y que la masa de tierra desprendida formó una pendiente de entre 70 y 80 metros de longitud.

Equipos de rescate intensificaron las labores para ayudar a los afectados.

Labores de búsqueda y rescate al noroeste de China

Ante los múltiples desastres registrados en varias regiones de China en los últimos días, el presidente del país, Xi Jinping, instó a desplegar todos los esfuerzos posibles en las labores de rescate, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados.

Una nueva tragedia internacional ha generado gran impacto. El deslizamiento de tierra al noroeste de China dejó 21 muertos y siete heridos, según el reporte de las autoridades tras concluir las operaciones de rescate.