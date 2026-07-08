Reniec alerta paralización de campañas de DNI y riesgo de desabastecimiento por falta de presupuesto

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, alertó que la falta de presupuesto podría provocar la paralización de campañas de DNI y un posible desabastecimiento en la entrega de documentos de identidad.

Campañas de DNI en peligro: alerta de paralización

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil atraviesa un escenario grave a causa de las limitaciones de recursos que ha sufrido. La titular del organismo recordó que el año pasado "nos quitaron 82 millones de soles de presupuesto" y que este año no han podido recuperar dicha cantidad de dinero.

En esa línea, acotó que "no nos han dado nada para la campaña electoral" y afirmó "hacia el otro año pretenden quitarnos 100 millones de soles". Por tal motivo, subrayó que "la identificación de todos los peruanos no es un juego".

"Hay tanta necesidad. No podemos afectar la identificación de los ciudadanos. Lo más grave para nosotros ahorita, más allá de detener 200 campañas que hubieran beneficiado a 30 mil peruanos. Le pido perdón a los alcaldes y alcaldesas porque no tenemos viáticos ni personal para poder ir a estas campañas, es que no están cortando el concurso para la compra de tarjetas para DNI", aseveró.

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