Reniec espera que papa León XIV recoja su DNI electrónico durante su visita al Perú en noviembre: "Lo ha renovado"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que el papa León XIV podría recoger su DNI electrónico durante su visita al Perú en noviembre y señaló que el documento ya fue renovado.

Papa León XIV ya renovó su DNI electrónico

La representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mencionó que con anterioridad se realizó una campaña que llegó al Vaticano, lo que permitió que el sumo pontífice y más peruanos en esta zona del mundo puedan renovar su documento de identidad.

"El papa ya renovó el DNI, nosotros hicimos un trabajo muy bonito con relaciones exteriores, nos fuimos a documentar a los peruanos al extranjero y si muchos de ellos han podido votar ha sido porque han tenido documento de identidad electrónico que el Reniec les ha dado", expresó Carmen Velarde.

Asimismo, informó que el papa León XIV podría recoger su DNI electrónico durante la visita que realizará al Perú el próximo mes de noviembre. La funcionaria precisó que el documento ya fue renovado y solo queda pendiente su entrega.

"Apoyamos a relaciones exteriores y el equipo que estuvo en Roma se acercó al Vaticano donde el papa para hacerle su trámite de DNI, así que el papa ya tiene su DNI electrónico, él va a venir a recogerlo y a bendecir al Perú", afirmó la representante de Reniec.

Como parte de su visita al territorio nacional, podría concretarse la entrega del documento durante la estadía oficial que el líder de la Iglesia Católica realizará en el Perú. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado una fecha específica, pero se tiene previsto para la primera semana de noviembre.

Campaña de DNI llegó al Vaticano el año pasado

Mediante un trabajo conjunto entre Reniec y la Cancillería, se dio la campaña "Identificación sin Fronteras", que permitió el envío de registradores, primero a Roma y después a Milán, en Italia, con el objetivo de acercar los servicios de la institución para documentar y actualizar los DNI de compatriotas en ese país.

De concretarse la entrega, el Reniec sumaría un hecho simbólico al recibir al Santo Padre para la entrega de su DNI renovado, reafirmando el vínculo que mantiene con el Perú y su condición de ciudadano peruano.

La Reniec no descartó que próximamente se conozcan mayores detalles sobre la logística de este procedimiento que le entregaría el documento de identidad al Papa León XIV.