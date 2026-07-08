Donald Trump da por finalizado el alto al fuego entre EE.UU. e Irán y asegura que no quiere negociar más

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por finalizado el alto al fuego entre su país e Irán y aseguró que no quieren negociar más con ellos. Además, calificó de "escoria" y "gente enferma" a sus dirigentes durante declaraciones a la prensa.

Trump finaliza alto al fuego con Irán

La tensión en Medio Oriente no cesa. Irán una vez más apuntó contra sitios militares estadounidenses en el golfo Pérsico este miércoles luego de que Estados Unidos lance ataques contra varios lugares en el país y reinstauró las sanciones a su comercialización de petróleo.

En dicho contexto, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, avivó los temores a una posible reanudación de la guerra contra el país de Asia Occidental tras afirmar que el acuerdo provisional para cesar los combates había "acabado", sin embargo, agregó que permitiría que las negociaciones continuaran.

"En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", ha señalado en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Tal ha sido la repercusión de las palabras del inquilino de la Casa Blanca que, el precio del petróleo se ha disparado luego de su intervención. Y es que un conflicto renovado podría traer consecuencias a Oriente Medio y es probable que se vuelvan a paralizar los envíos de crudo y gas a través del estrecho de Ormuz, que son fundamentales para la economía global.

En tal sentido, ha indicado que "han hecho daño a su propio pueblo" y que "han matado a 54 mil personas" por protestar. Asimismo, auguró que "nadie va a tomar el poder" porque "no tienen armas" y "el otro bando tiene ametralladoras y los están matando" y subrayó que esto no es reportado por la prensa.

Ataques nocturnos contra Irán

Hay que mencionar que, estas declaraciones de Donald Trump se producen tras el más reciente intercambio de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Ello, porque las fuerzas norteamericanas atacaron territorio iraní durante la noche en respuesta a las agresiones contra tres embarcaciones comerciales que navegaban en el estrecho de Ormuz.

A modo de represalia, Irán respondió con una serie de bombardeos a bases militares estadounidenses emplazadas en varias naciones del golfo Pérsico, Por lo que ante esto, Estados Unidos revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales.

Es así que, Donald Trump ha dado por finalizado el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán asegurando que no quieren negociar más con sus dirigentes a quienes ha catalogado como "escoria" y "gente enferma".