Terremotos en Venezuela: Se elevó a 3 685 la cifra de fallecidos mientras continúan las labores de rescate

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia provocada por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela continúa agravándose. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó un informe oficial este martes 7 de julio de 2026 sobre las consecuencias de los terremotos registrados hace casi dos semanas.

Se elevó la cifra de fallecidos

Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 3685, mientras prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los sismos registrados a fines de junio. El incremento del balance refleja la magnitud del desastre, considerado el más grave que ha enfrentado el país en más de un siglo.

Las brigadas de emergencia permanecen desplegadas en edificios colapsados y comunidades devastadas, donde aún existe la esperanza de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, el paso de los días dificulta las labores de rescate y aumenta la preocupación por la situación de miles de familias que perdieron sus viviendas y permanecen en refugios temporales.

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Miles de damnificados y una crisis humanitaria

Además del elevado número de fallecidos, el reporte institucional detalla que 17907 personas perdieron su vivienda, las autoridades reportan más de 16.700 personas heridas y decenas de miles de desaparecidos o incomunicados.

La Guaira continúa siendo la región más golpeada por el desastre, donde numerosos edificios colapsaron y la infraestructura sufrió daños severos. Como respuesta, el Gobierno habilitó campamentos temporales para albergar a quienes perdieron sus hogares y mantiene el envío de alimentos, agua potable y ayuda médica.

La emergencia también ha movilizado a equipos de rescate nacionales e internacionales, que trabajan de manera ininterrumpida para remover escombros, localizar víctimas y atender a la población afectada. Organismos humanitarios han advertido sobre la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria y evitar brotes de enfermedades en las zonas más impactadas.

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Daños a la infraestructura en las zonas de los terremotos

El estado de La Guaira agrupa la mayor cantidad de daños materiales con un registro de 190 edificios colapsados de manera total. Esta región administrativa se considera la zona cero del desastre ocasionado por los eventos geológicos de magnitud 7.2 y 7.5.

El documento emitido reporta un registro de 856 edificios afectados con fallas estructurales de diversas gravedades en las manzanas sometidas a inspección técnica. El gobierno informa que los instrumentos de monitoreo detectaron 1076 réplicas en la zona norte del país desde el suceso principal.

Las instituciones ordenan la construcción de 87 campamentos transitorios para albergar a los residentes que carecen de techo tras las caídas de las paredes. Esta estadística incorpora cinco espacios adicionales que las cuadrillas habilitaron desde el día lunes para responder al volumen de desplazados.

Las zonas correspondientes al Distrito Capital también registran deterioros materiales que demandan la intervención directa del personal de ingeniería del Estado. Las maquinarias operan en las avenidas y vías de comunicación para retirar las losas de concreto que bloquean el libre tránsito.

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El aumento de la cifra de fallecidos confirma que Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados, el desafío inmediato será reforzar la ayuda humanitaria y avanzar en la recuperación de las zonas devastadas para atender a miles de personas que aún esperan asistencia.