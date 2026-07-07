Derrumbe de techo en supermercado: cliente se salva de milagro tras colapso del cielorraso

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un desplome parcial del techo sacudió un supermercado BJ's Wholesale Club en Nueva Jersey durante la mañana del lunes pasado. Las cámaras de vigilancia registraron el instante exacto en que un cliente evitó ser aplastado por toneladas de materiales mientras recorría la sección panadería.

Respuesta ante la emergencia

El colapso ocurrió a las 11:16 de la mañana en Oakhurst. La Policía de Ocean Township activó de inmediato el protocolo de víctimas masivas tras recibir llamadas que alertaban sobre personas atrapadas. Las autoridades confirmaron que en el lugar se encontraban presentes veintisiete personas.

"Pese a las inundaciones y al mal tiempo que afectaban a nuestras comunidades, todos trabajaron de manera coordinada para garantizar que cada persona estuviera a salvo. Su dedicación y trabajo en equipo representan lo mejor de la seguridad pública", declaró el sheriff Shaun Golden.

Para asegurar la zona, los rescatistas utilizaron drones y unidades caninas especializadas. El objetivo principal era realizar una inspección profunda del área afectada por el agua. Según el sheriff, cerca del veinte por ciento de la estructura total del edificio sufrió daños bastante sustanciales.

Las labores de búsqueda fueron minuciosas para descartar cualquier persona bajo los escombros. Se completaron inspecciones primarias y secundarias en todo el recinto comercial. Afortunadamente, los equipos de rescate lograron dar la estructura por despejada tras confirmar que todos los peligros fueron completamente atendidos.

Impacto del clima extremo

Las lluvias torrenciales que provocaron este incidente marcaron el cierre de una intensa ola de calor. El sistema de baja presión saturó rápidamente los suelos regionales, superando la capacidad de los drenajes. Este fenómeno climático dejó miles de hogares sin electricidad en el Noreste.

Las comunidades cercanas también enfrentaron niveles de precipitación extremos, complicando las labores de tránsito en la zona. Las autoridades locales solicitaron a los ciudadanos evitar circular por la Ruta 35 y calles aledañas, debido al peligro latente que representaban las inundaciones en las vías principales.

El supermercado fue clausurado.

Este complejo sistema climático afectó a millones de personas en todo el corredor del Atlántico. Las alertas por inundaciones repentinas fueron emitidas en varios sectores críticos, mientras las autoridades trabajaban incansablemente para gestionar el tráfico y asistir a los residentes afectados por la fuerte tormenta.

Este derrumbe del techo en un supermercado de Nueva Jersey terminó sin víctimas gracias, pues el cliente logró moverse a tiempo. Las labores de rescate fueron efectivas y lograron verificar la seguridad de todos los ciudadanos que estaban dentro del local.