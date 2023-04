¡Alegría por doquier! Repartidor se puso a bailar al entregar un pedido a una vivienda que escucha música

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Policial

¡No hay mal trabajo, si no gozarlo! En las calles de Lima Metropolitana, últimamente hemos visto a diversos repartidores de comida y objetos que se han vuelto populares durante estos años y han facilitado un apuro a más de uno en distintas situaciones. Es así, que esa es la historia de una persona que se dedica a este servicio, pero con la particularidad de que busca alegrar a los ciudadanos que solicitaron un pedido, bailando al momento de entregarles sus productos.

Por consiguiente, el clip titulado: "Como siempre regalando algo de amor y alegría", fue subido por el usuario Rehymon Mercado (@elgochitoloco) y cuenta con más de 450 mil vistas en TikTok y alrededor de 8 mil me gustas en pocos día, generando la risa de los cibernautas.

El repartidor que da alegría

Un hombre que presta servicios de delivery lleva alegría a las personas que solicitan sus servicios, entregándoles sus productos bailando de forma divertida y regalando una sonrisa a más de uno.

En el video, se ve que el señor arribó a la vivienda colocando su equipaje de forma espontanea al ritmo de la canción que sonaba de fondo. A raíz de ello, sacó el bien adquirido por la familia con movimientos al compas de la canción; provocando la risa de la señora quien lo felicitó por su responsabilidad y emoción por cumplir su labor.

Algunos aprovecharon para comentar el hilarante momento y destacaron la actitud del delivery, mencionando que así solicitarían sus servicios "a cada rato"; puesto que su alegría les da buena "vibra".

Otros, apuntaron que por poco entra y es la sensación de la fiesta, resaltando el amor por lo que hace y que todos aquellos que realicen el mismo empleo, deberían tener su forma de actuar y atender.

"Un delivery así quién no va a querer...", "El delivery un poco más y entra a la fiesta", "Así se trabaja bien", "Buena actitud", "Buenas vibras para el trabajo", "Si me traen así mis productos pido todos los días", "Tráiganme un delivery a mí para reírme un ratito", "Así da ganas de pedir a cada rato", "Esa es la actitud, felicitaciones", "Me encanta", fueron parte de las reacciones de los internautas en la plataforma china.

De esta manera, un repartidor demostró su alegría al dejar un pedido bailando al compas de la música de una casa que se encontraba celebrando una fiesta y se convirtió en tendencia en TikTok.