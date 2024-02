Asesinato en Villa El Salvador: Acribillan a administrador de discoteca con diez disparos en la cabeza

Un nuevo crimen ha sido cometido en las calles de Villa El Salvador (VES): un administrador de discoteca ha sido asesinado con diez disparos en la cabeza.

El cadáver de la víctima, que fue identificada como César Iván Enciso, fue hallado en la auxiliar de la avenida Separadora Industrial. Allí, el cuerpo del empresario fue dejado luego de que sea visto por última vez saliendo solo de su negocio durante esta madrugada.

Debido a este hecho, el pariente de este administrador de discoteca sospecha que la llamada que recibió la víctima podría provenir de un conocido.

Según indicó, ello se debe a que el ciudadano fallecido tendía a movilizarse con personal de seguridad por precaución, que se encontrara con una persona que era de su confianza.

"Él no sale así no más. Y si va a algún lugar que no conoce, siempre lleva su seguridad, los de seguridad de la discoteca siempre paran con él. Dudo que haya sido alguien que él no haya conocido y que él se haya dirigido acá solo, menos. Él ha ido ver a alguien y esa persona lo trajo", explicó.