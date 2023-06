Manchay: Madre de menor arrollado por patrullero exige apoyo para solventar gastos

El pasado sábado, 10 de junio, un menor de ocho años fue arrollado por un partrullero mientras se encontraba cruzando la pista en Manchay.

Este hecho dejó muy preocupada a la madre del menor, quien se encuentra a la espera de que los policías implicados en el accidente asuman la responsabilidad del caso pues, según dijo, hasta el momento no ha recibidio ningún tipo de ayuda por parte de ellos.

Actualmente, el pequeño se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati de Jesús María, debido a que su estado es delicado y necesita prontamente ser sometido a una operación.

En entrevista con Exitosa, la señora Hermelinda Jerí, madre del menor, brindó detalles acerca del estado de salud de su menor hijo y pidió a los policías hacerse cargo de la situación.

También pidió ayuda del Ministerio del Interior y de la Mujer, pues resaltó que necesita al menos orientación para llevar el caso.

''Que me apoye el Ministerio del Interior y el de la Mujer, que me apoyen aunque sea orientándome o con un abogado porque yo no sé mucho de estas cosas'', agregó.

A su vez, la madre reveló muy indignada que tuvo comunicación con los dos policías responsables; sin embargo, solo le ofrecieron mil soles, debido a que no cuentan con más dinero.

''Ayer he conversado, me dijeron que solo mil soles y yo les dije que me disculpen pero eso no será suficiente para la salud de mi hijo. ¿Quién me va a apoyar? Nosotros somos de bajas condiciones'', comentó.