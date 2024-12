Persecución deja a comerciante herido de GRAVEDAD por bala perdida: Familia responsabiliza a PNP

En La Victoria, un comerciante resultó herido de gravedad tras sufrir el impacto de una bala perdida. Familia de la víctima, cuyo estado de salud es reservado, responsabiliza a la Policía Nacional del Perú (PNP) por los daños a la salud del hombre.

Los hechos tuvieron lugar durante una persecución policial a dos delincuentes, quienes habían abordado a una mujer para arrebatarle todas sus pertenencias a plena luz del día.

De acuerdo con la versión de los agentes del orden, el disparo se produjo tras detectar que uno de los malhechores portaba un arma de fuego. Así lo informó el general Máximo Ramírez, defensor de la Policía,

La balacera en La Victoria se registró cerca al mediodía de este jueves 26 de diciembre. En horas de la noche, la familia de la víctima informó la gravedad del estado del comerciante y precisaron que está delicado de salud a la espera de un milagro.

Asimismo, desestimaron la versión de la Policía Nacional del Perú y señalaron al grupo Terna como responsables del disparon que impactó en el agraviado durante la persecución.

"(¿Para ustedes quienes serían los responsables?) El grupo Terna. Tengo entendido que ha estado el grupo Terna, uno de tránsito y uno de emergencia. Son 6 en total, pero no me han querido dar detalles", declaró.

En comunicación con Exitosa, la familia de la víctima expresó su preocupación por las diligencias en torno al caso. Según relataron, sospechan de una alteración de los testimonios.

Ello debido a que las imágenes de seguridad no mostrarían a los delincuentes sacando su arma de fuego, hecho que desencadenó el tiroteo según la versión de la PNP.

"Tengo entendido que se están cambiano los testimonios. En el

video sale que simplemente le arranchan la bolsa, no entiendo

en qué momento el delincuente saca el arma. (...) No me

quieren dar más detalle. Tomaron mi denuncia recién a las 05:30 p.m.", detallaron.