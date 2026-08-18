Hieren de bala a coronel PNP Juan Carlos Montúfar durante operativo contra traficantes de terrenos

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El alto oficial recibió un impacto de proyectil de arma de fuego, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa, en la que Arriola precisó que el operativo se encontraba en desarrollo al momento de reportarse la lesión del coronel.

Intervención contra el tráfico de terrenos y despliegue policial en Iquitos

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, indicó que el operativo estaba dirigido contra una organización dedicada al tráfico de terrenos. La PNP mantiene desplegado un operativo en la zona, mientras se espera información oficial sobre la evolución del coronel y las circunstancias del enfrentamiento.

Las fuerzas del orden continúan ejecutando acciones tácticas en el sector para dar con el paradero de los responsables del ataque. Diversas unidades especializadas han cercado el perímetro donde ocurrió el tiroteo para evitar la fuga de los presuntos integrantes de la red criminal.

El traslado del mando policial hacia el centro de salud más cercano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades locales y el alto mando de la PNP monitorean minuto a minuto el reporte médico para evaluar un eventual traslado a la capital según la gravedad del cuadro.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar resultó herido en un operativo de desalojo en Iquitos



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Antecedentes y trayectoria del coronel PNP Juan Carlos Montúfar

No es la primera vez que el coronel Juan Carlos Montúfar resulta herido durante una intervención policial. En mayo de 2025, cuando se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Robos, sufrió una lesión durante una persecución y enfrentamiento con presuntos delincuentes en la Vía Expresa Paseo de la República.

El hecho ocurrió a la altura de la avenida Canadá, en el distrito de Lince. Durante el enfrentamiento, Montúfar recibió impactos de bala y tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Saénz para recibir atención médica.

Aquel antecedente reafirmó la constante exposición al peligro del oficial en la lucha contra la criminalidad organizada en el país. Tras recuperarse de sus lesiones en esa oportunidad, asumió nuevos encargos dentro de la estructura de la Policía Nacional, liderando operaciones de alto riesgo como la ejecutada en la Amazonía peruana.