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Suboficial del Ejército es detenido con arma cerca de la tribuna oficial previo al Desfile Cívico Militar

Un militar fue detenido por la policía tras ser hallado con un arma de fuego en las inmediaciones de la tribuna oficial antes del desfile. El suboficial tenía licencia para portar arma.

El militar fue detenido.
El militar fue detenido. (Composición Exitosa)

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 29/07/2026

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Un suboficial de primera del Ejército Peruano fue intervenido por la Policía Nacional la mañana del 29 de julio, a pocas cuadras de la tribuna oficial instalada para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. El militar portaba un arma de fuego y fue trasladado a una dependencia policial para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su presencia durante el operativo de seguridad desplegado en la capital.

Intervención ocurrió antes del inicio del desfile

La intervención ocurrió durante un operativo de seguridad implementado en los alrededores del estrado oficial antes del inicio del desfile. El militar fue detectado por agentes policiales en una actitud considerada sospechosa y, durante la intervención, habría evitado identificarse ante los efectivos, motivo por el que fue retenido para continuar con las investigaciones correspondientes.

La policía también confirmó que el suboficial portaba una pistola debidamente registrada, por lo que la investigación no está relacionada con la tenencia ilegal del arma. El caso fue comunicado al Ministerio Público y al fuero militar para determinar las responsabilidades que pudieran existir tras la intervención realizada en una zona que contaba con estrictas medidas de seguridad.

El detenido fue identificado por otros medios como Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, quien pertenecería a un área de Inteligencia del Ejército. Sin embargo, hasta el momento la institución militar no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme si el efectivo cumplía alguna comisión de servicio o si se encontraba en el lugar por otra razón.

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Investigación continúa tras la intervención policial

Las autoridades precisaron que el caso permanece en investigación para establecer por qué el militar se encontraba cerca del estrado oficial y las razones por las que, presuntamente, no atendió el requerimiento de identificación realizado por la policía durante el operativo de seguridad dispuesto por las celebraciones por Fiestas Patrias.

El jefe de la Inspectoría General de la Policía Nacional, Augusto Ríos, informó que el efectivo militar contaba con autorización para portar el arma, por lo que las diligencias se concentran en esclarecer los hechos ocurridos durante la intervención policial y la presunta resistencia a la autoridad registrada en ese momento.

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Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de un atentado, una amenaza contra la presidenta o un intento de ingresar a la tribuna oficial. Tampoco se han formulado cargos relacionados con terrorismo o delitos similares, por lo que las investigaciones continúan bajo la conducción del Ministerio Público y las autoridades competentes.

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