Plan Escudo: ¿en qué consiste el resguardo de la PNP y el Ejército en paraderos de transporte público?

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se anunciara el despliegue del Plan Escudo por el actual Gobierno, la PNP y el Ejército ejecutaron el resguardo correspondiente en empresas y paraderos ende transporte público ante los casos de múltiples actos de extorsión.

¿En qué consiste el Plan Escudo?

Desde la madrugada de este lunes 10 de agosto, se llevó a acabo el Plan Escudo, una estrategia anunciada e impulsada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo. En ese sentido, una de las acciones prioritarias es atender los reportes de extorsión que enfrenta la capital.

Para ello, se comenzó a brindar resguardo a los patios de maniobras de empresas de transporte público, paraderos y zonas estratégicas de Lima Metropolitana.

En estas ubicaciones se reforzó la seguridad de transportistas, pasajeros y ciudadanía en general mediante patrullajes preventivos, puestos fijos de vigilancia y acciones de inteligencia policial.

¿Cuál es el objetivo del Plan Escudo?

A causa de la gran ola de delincuencia y extorsión en el Perú, principalmente a las empresas de transporte en Lima, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori busca frenar estos actos en contra de la población.

Esta estrategia de resguardo se da de manera conjunta entre la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y garantizando el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.

👮🏻‍♂️🚌 Plan Escudo en acción.



Efectivos de la #PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, permanecen desplegados en los patios de maniobras de las empresas de transporte público y en paraderos de Lima Metropolitana para fortalecer la seguridad de transportistas y pasajeros,... pic.twitter.com/FbiPAzFh8l — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 10, 2026

¿Qué zonas serán resguardadas por el Plan Escudo?

Las zonas que comprende el acompañamiento policial es principalmente a las empresas que movilizan unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos, así como la vigilancia permanente en las empresas, entre las cuales destacan:

Vipusa Nuevo Perú El Cóndor Roluesa Etuchisa Santa Catalina Línea 73 Translima Huascar/Aquarius Etcimosa ETUSA Nueva América, entre otras.

Asimismo, estas acciones se ejecutan en diferentes ubicaciones de la capital que son estratégicas por la gran concurrencia de pasajeros y buses de transporte.

Puente Nuevo Puente Tres Ruedas Puente Atocongo Pamplona Primera de Pro Puente Piedra Vía de Evitamiento Panamericana Norte y otros

Con estas acciones en favor de la población, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori muestra las prioridades a atender en su gestión.

En conclusión, el desarrollo del Plan Escudo representa una medida orientada a enfrentar la delincuencia y extorsión en Lima Metropolitana, especialmente contra el transporte público. La coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas busca reforzar la seguridad mediante patrullajes, vigilancia e inteligencia, protegiendo a transportistas, pasajeros y ciudadanos, y recuperando la tranquilidad.