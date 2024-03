SJL: ¡Indignante! Mujer con arma de fuego asaltó tienda de regalos

El crimen continúa azotando San Juan de Lurigancho (SJL), donde una mujer asaltó brutalmente una tienda de regalos con un arma de fuego, llevándose las ganancias del día.

Dicho incidente ocurrió en un negocio ubicado en la cuadra 4 de la avenida 'Próceres de la Independencia', justo en el cruce con el jirón 'Jorge Basadre', y fue grabado por las cámaras de seguridad del local.

En los metrajes de la videocámara del recinto se aprecia a la mujer ingresando al sitio y comportándose como un cliente, para luego observar el momento más apropiado para atacar la tienda.

Incluso, se aprecia que la joven le realiza preguntas a la vendedora, para luego sacar un arma de fuego y reducirla. Tras esto, parece solicitarle las ganancias correspondientes, pues la víctima se acerca a la caja y retira el dinero del interior.

La mujer recoge en su bolso los billetes y monedas, y se retiró del sitio. Sin embargo, su rostro fue captado a la perfección por las cámaras, por lo que la Policía Nacional ya inició las investigaciones para detenerla.

En diálogo con Exitosa, los vecinos de SJL manifestaron su descontento por la poca seguridad que hay en el distrito, señalando que la presencia policial y de serenazgo es casi inexistente.

"No hay policías ni serenazgo. A veces los llamas y no vienen, nunca ha habido seguridad. Nos sentimos desprotegidos y cada uno debe cuidarse para que no se lleven nuestras cosas", expresó una vecina.