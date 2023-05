SMP: ¡Insólito! Venezolano en silla de ruedas ataca con un cuchillo a peatón

Un sujeto en silla de ruedas fue capturado luego de asaltar a un transeúnte con un cuchillo en San Martín de Porres (SMP). De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), el hombre venezolano responde al nombre de Franklin Vladimir Peña Aguilar (38).

El delincuente y su acompañante interceptaron a un joven pidiéndole información sobre una calle; posteriormente, lo amenazaron para sustraer su teléfono. Algunos efectivos de la PNP se encontraban patrullando la zona, por ello cuando la victima pidió auxilio lograron capturar a Franklin Peña; sin embargo, su compañero se dio a la fuga.

"Se acerca a pedirme el celular amenazándome con la pistola que tenía, yo me niego a entregarle la pistola y el se acerca (el de silla de ruedas) y me amenaza saca su cuchillo diciéndome que le entregue el celular entre esos dos me quitaron el celular y se fueron los dos a la fuga", declaró la victima para Exitosa.