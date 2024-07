Tragedia en playa Pescadores: Adulto mayor fallece ahogado tras intentar mover una embarcación

A horas de la tarde, en la playa Pescadores en Chorrillos, se informó la muerte de un adulto mayor. El pescador, de 74 años, tenía como tarea desatar las redes de pesca que se habían atorado tras el sismo de 4.6 grados que sacudió Lima.

De acuerdo con los testigos, sus compañeros intentaron socorrer al pescador, Juan Arturo Yataco Acosta, un hombre que se dedicó a la pesca artesanal por más de 50 años, pero ya no tenía signos de vida.

Se sabe que el momento crítico en que el pescador necesitaba ayuda urgente, no había personal de emergencia presente en el área. Esta falta de salva vidas impidió que se pudiera brindar asistencia a tiempo.

Los bomberos que llegaron al lugar confirmaron su muerte junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), quien aseguró el área de la playa donde yacía el cuerpo para que las personas no puedan pasar a la zona.

La sobrina solicitó agilizar el levantamiento del cuerpo, ya que habían estado esperando la llegada del fiscal de turno durante más de cuatro horas, según menciona se encontraba indignada ante el hecho.

"El fiscal no llega, mi tío debería estar en la morgue o en mi casa, pero no tirado a orillas del mar", declaró.

La demora en el levantamiento del cuerpo y la falta de recursos en el lugar complicaron la situación para el traslado del cadáver, donde personas que circulaban por el lugar se topaban con este lamentable suceso.

El caso de Arturo no es el único trágico incidente en lo que va del año. El 20 de abril, un niño identificado como Jonathan también sufrió una tragedia similar. Cuando salió a jugar con sus amigos, pero debido a un lamentable accidente, terminó cayendo al río Rímac. La gran intensidad y presión del caudal provocaron que el menor se ahogara y perdiera la vida.

La madre del niño, Maylin Velásquez, declaró a la prensa que su hijo se había negado a lanzarse al río tras un reto que le impusieron sus amigos, y que, según su versión, "habría sido empujado".

"Supuestamente, un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujó. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Me dijeron que una emergencia y dejé el trabajo botado", mencionó la madre.