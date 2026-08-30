Santa Rosa de Lima: Miles de fieles acuden al pozo de los deseos en el Centro de Lima, HOY, 30 de agosto

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, como cada 30 de agosto, miles de fieles acuden desde tempranas horas del día al pozo de los deseos, ubicado en el Santuario de Santa Rosa de Lima, para encomendarse con mucha devoción ante la santa patrona de las Américas, Indias y Filipinas.

El fervor se hace presente por los ciudadanos de todas partes del Perú, quienes buscan la intercesión de Isabel Flores de Oliva, nombre de nacimiento de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, fallecida el 24 de agosto de 1617.

¿Por qué se dejan cartas en el pozo de los deseos?

Es importante señalar que, el origen de esta tradición se explica en una de las placas que aparece en el pozo de los deseos de 19 metros con la siguiente descripción: "Rosa arrojó en el pozo la llave del candado de una cadena que se puso en la cintura a modo de silicio, para hacer perpetua penitencia por los pecadores".

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Cientos de fieles se encuentran llegando hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima para poder entregar sus cartas en el pozo de los deseos. Las personas que desean comprar su carta, pueden encontrarlo desde los 50 céntimos.



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La santa hizo un acto de sacrificio como penitencia por los pecados de las personas. En ese sentido, tiró la llave que cerraba el candado para no abrir el cinturón de hierro que utilizaba para flagelarse, cuando los miembros de su clérigo se enteraron de lo ocurrido y vieron las heridas en su cuerpo, le pidieron que se desprenda de ese objeto, pero ella se rehusó.

Pasado un periodo de tiempo, ella se acercó al pozo y por obra de un milagro, Dios la liberó de ese objeto que le infringía dolor. Este acto fue una de las tantas manifestaciones que se evidenciaron durante su vida como religiosa.

Vale mencionar que, desde pequeña manifestó su vocación religiosa, la cual fue inculcada por su madre. A los 11 años recibió el sacramento de la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo, quien era el arzobispo de Lima, bajo el nombre de Rosa de Santa María.

MML lanza Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026

La Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó el Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026 para la tradicional festividad que congrega a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima, para ello, ha desplegado más de 1000 agentes municipales para la cuadra 1 de la avenida Tacna.

Para facilitar el desplazamiento de los fieles y evitar confusiones, la comuna ha establecido dos ingresos diferenciados, según el espacio que cada visitante desea recorrer.

El ingreso 1 estará destinado para quienes se dirigen al pozo de los deseos y la ermita de Santa Rosa de Lima. Esta ruta conducirá a los visitantes hacia ambos espacios y tendrá como salida el jirón Conde de Superunda .

estará destinado para quienes se dirigen al pozo de los deseos y la ermita de Santa Rosa de Lima. Esta conducirá a los visitantes hacia ambos espacios y tendrá como el . El ingreso 2 estará destinado a los fieles que deseen visitar la iglesia de Santa Rosa de Lima y contará con una salida lateral ubicada junto a la puerta principal del templo.

Además, se habilitará un acceso preferencial para las personas que requieran atención especial, con el objetivo de facilitar su ingreso y desplazamiento durante la jornada.

#Atención | Este domingo 30 de agosto, se aplicará un desvío vehicular desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en el marco de la festividad de Santa Rosa de Lima.



📍 Revisa el mapa y toma tus precauciones antes de movilizarte por la zona.https://t.co/5aHz4IB1EC pic.twitter.com/SMMlwiM4gj — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 29, 2026

Finalmente, recomiendan a los visitantes identificar previamente el lugar que desean visitar, utilizar el ingreso correspondiente y respetar las rutas señalizadas, así como las indicaciones del personal municipal y policial.