Crimen en San Juan de Miraflores: sicarios acribillan a presidenta de olla común 'Virgen de Guadalupe'

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un ataque a quemarropa sacudió el sector Niño Jesús, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde sicarios a bordo de una motocicleta dispararon ráfagas de balas contra la fachada de un comedor popular sin pronunciar palabra. En la entrada de la sede se encontraba Malva Sarmiento Betsy Rosas, presidenta de la olla común 'Virgen de Guadalupe' desde hace aproximadamente seis meses.

Crimen armado y conmoción en el sector Niño Jesús

La trágica muerte de la dirigenta deja un profundo vacío en su entorno familiar y comunitario, marcando un drama desgarrador al confirmarse que la víctima deja en la absoluta orfandad a una bebé de apenas un mes de nacida. Los familiares expresaron su consternación ante la irreparable pérdida de la madre, quien perdió la vida tras actuar por instinto de protección para poner a salvo a las menores durante el ataque armado.

La comunidad del sector Niño Jesús ha manifestado su solidaridad con los deudos, al tiempo que exige el apoyo inmediato de las instituciones del Estado para velar por el futuro y la protección integral de la recién nacida.

"Estábamos almorzando acá y mi sobrina la bebé salió afuera porque ella camina y la otra bebé gatea. Mi bebita la ha seguido a mi sobrina. Mi hermana ha salido ha recogerla y ahí fue el problema. Ella por proteger a las bebés... y ahí la han disparado en la cabeza", señaló.

Tras el violento ataque, los familiares e integrantes de la comunidad intentaron auxiliar a la víctima de inmediato, trasladándola de urgencia al nosocomio más cercano. Pese a los esfuerzos médicos realizados en el área de emergencias, la gravedad de los impactos recibidos en la zona cefálica provocó su deceso a las pocas horas de su ingreso.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | De al menos 10 disparos fue asesinada Betsy Mallma, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe en el distrito de San Juan de Miraflores. La hermana de la víctima señaló que los presuntos sicarios llegaron hasta el predio en el sector Niño... pic.twitter.com/TfRm5PGCKF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

Amenazas de extorsión a dirigentes de ollas comunes

Además se conversó con la representante de las ollas comunes en el distrito de San Juan de Miraflores indicando que no es el unico lugar que recibe extorsión de cupos hay más ollas comun que reciben amenazas.

"2 semanas que nos están pidiendo cupo. Nos han dejado una bala...Acá hay algo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social salió ha decir que las ollas comunes estamos recibiendo dinero como tarjetas. No debió expresarse de esa manera, decir que las ollas comunes estamos recibiendo tarjetas ni nada porque los extorsionadores piensan que estamos recibiendo mucho dinero", indicó la representante.

Las dirigentas de la zona exigieron a las autoridades policiales mayor resguardo y protección para las organizaciones sociales del sector. Explicaron que la labor que realizan es estrictamente comunitaria para abastecer a familias de bajos recursos y que las falsas percepciones sobre supuestos presupuestos las exponen directamente al accionar delictivo.

En ese sentido, el crimen pone en evidencia la creciente ola de inseguridad que afecta a los sectores más vulnerables del distrito y la urgente necesidad de ejecutar medidas de inteligencia efectivas durante el régimen excepcional vigente.