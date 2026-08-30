Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este domingo 30 de agosto

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los datos más consultados este domingo 30 de agosto, especialmente por quienes realizan operaciones en moneda extranjera. Conoce cómo cotiza el tipo de cambio y cuáles son los valores de compra y venta registrados para esta jornada.

¿A cuánto está el dólar hoy en Perú? Así cotiza

Este 30 de agosto de 2026, el precio del dólar en Perú se mantiene como uno de los indicadores económicos más consultados por quienes realizan compras, ventas o transacciones en moneda extranjera. Así que para evitar afectaciones y pérdidas al momento de realizar alguna operación buscan información confiable sobre cuál es el comportamiento actual de la divisa en el mercado cambiario peruano.

La cotización del dólar puede influir en el precio de productos importados, viajes al extranjero, pagos en moneda estadounidense y diferentes operaciones comerciales, por lo que te revelamos cuál es el tipo de cambio para la apertura de la jornada de este sábado, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precio del dólar, hoy 30 de agosto

El precio del dólar en Perú abrió en S/3,3460 este domingo 30 de agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), registrando una ligera subida frente al cierre de la jornada anterior, cuando se ubicó en S/3,3440. Revisa en esta nota a cuánto se cotiza el dólar hoy, cuánto vale en bancos y cuál es su precio de compra y venta en el mercado paralelo.

SÁBADO 29 DE AGOSTO COMPRA VENTA S/3,3460 S/3,3440

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 30 de agosto

En el Banco de Crédito (BCP)

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

En el Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

En el Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

En el BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

En el Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

¿En cuánto cerró el dólar ayer, sábado 29 de agosto, en Perú?

De acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la última cotización oficial registrada corresponde al sábado 29 de agosto, cuando el dólar se ubicó en S/3,348 para la compra y S/3,356 para la venta.

Por ello, este domingo 30 de agosto, antes de realizar cualquier operación, debes revisar cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat para comparar las tasas disponibles y tomar decisiones más acertadas.