Nicolás Maduro reaparece en redes sociales con fotos desde prisión en Nueva York

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las cuentas oficiales de Nicolás Maduro difundieron, este domingo 30 de agosto, nuevas fotografías del exmandatario venezolano durante su reclusión en Nueva York. Las imágenes serían las primeras conocidas de Maduro dentro de prisión desde su detención.

Las fotografías fueron tomadas día 25 de junio, aunque recién fueron publicadas este 30 de agosto. En ellas aparece Maduro con ropa deportiva y realizando gestos de victora mientras permanece bajo custodia en Estados Unidos.

Mensaje habla de amor esperanza

En el texto difundido junto con las imágenes, Maduro calificó las fotografías como un "pequeño regalo de amor y esperanza" para sus seres queridos y simpatizantes. También hizo referencia a la fortaleza y la fe ante su situación actual.

Publicacion de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela (Captura)

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a sus nietos, niños y seguidores, en el que expresó agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas durante su permanencia en prisión. Maduro aseguró que permanece "firme" y con esperanza.

El mensaje también estuvo acompañado por referencias religiosas y expresiones sobre el futuro de Venezuela. La publicación buscó transmitir un tono de optimismo pese al contexto judicial que enfrenta el exgobernante venezolano.

Segunda foto del post de Nicolás Maduro en su cuenta de instagram (Captura)

Publicación coincide con acuerdo petrolero

La reaparición de Maduro en redes ocurrió después de que Estados Unidos y el Gobierno venezolano anunciaran un acuerdo relacionado con la explotación y comercialización del petróleo del país sudamericano. El pacto contempla el acceso estadounidense a una parte importante de las reservas venezolanas.

El acuerdo fue anunciado mientras Maduro continúa detenido en Estados Unidos y Venezuela es administrada por un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Washington busca utilizar parte del petróleo venezolano para reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo.

Donald Trump y Delcy Rodríguez anuncian un acuerdo que otorga a EE.UU. el control de más del 20% de las reservas de petróleo de Venezuela

De esta manera, las nuevas fotografías marcaron la primera reaparición pública de Maduro desde su lugar de reclusión. El mensaje de amor y esperanza fue difundido en un momento marcado por el acuerdo petrolero entre Caracas y Washington, mientras continúa el proceso judicial contra el exmandatario.

¿Dónde se encuentra detenido Nicolás Maduro?

Maduro permanece detenido desde el 3 de enero de 2026, cuando fue capturado durante una operación estadounidense en Venezuela y posteriormente trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos y se han declarado inocentes de los cargos que se les atribuyen.