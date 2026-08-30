Capturan a presunto asesino de dirigente de olla común en SJM: crimen sería en venganza contra su expareja vinculado a actos delictivos

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía informó sobre la captura del presunto autor del asesinato de Betsy Mallma, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, en San Juan de Miraflores. Según las primeras investigaciones, el crimen habría sido cometido como una venganza contra su expareja, quien estaría vinculado a actos criminales.

PNP relata posibles motivaciones del asesinato

El coronel de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, brindó detalles sobre cómo se habría planificado y ejecutado el asesinato de Betsy Mallma, ocurrido el pasado 28 de agosto mientras se encontraba en su centro de actividades.

Según el oficial, el crimen habría sido motivado por una presunta venganza relacionada con el entorno criminal de su expareja, Jesús Ramos Tito, alias "La Polla". Mallma habría mantenido una relación sentimental con Ramos, quien estaría vinculado a actividades delictivas.

¿Quién es Jesús "La Polla" Ramos?

De acuerdo con lo señalado por el coronel Revoredo, Jesús Ramos sería un presunto delincuente vinculado a casos de extorsión civil y de vehículos, además de haber integrado una organización criminal.

Nota en desarrollo-