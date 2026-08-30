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Noche mágica

Messi firma una noche histórica: póker y goleada del Inter Miami ante Montreal

Lionel Messi marcó cuatro goles y dio una asistencia en la goleada por 7-1 del Inter Miami sobre CF Montreal por la MLS. El argentino convirtió dos tantos de tiro libre y fue decisivo para cortar la racha de cinco partidos sin ganar.

Lionel Messi marcó cuatro goles en la goleada 7-1 del Inter Miami sobre FC Montr
Lionel Messi marcó cuatro goles en la goleada 7 1 del Inter Miami sobre FC Montr (Composición: Exitosa)

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/08/2026

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Lionel Messi volvió a ser la gran figura del Inter Miami al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en el contundente triunfo sobre CF Montreal. El argentino comandó la ofensiva durante los 90 minutos. 

El conjunto estadounidense se impuso por 7-1 y cortó una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria. Messi apareció en los momentos decisivos para encaminar una goleada que devolvió la confianza al equipo. 

La actuación del delantero de 39 años también significó su primer póker en la MLS, una marca que volvió a ponerlo entre los protagonistas históricos de la competición estadounidense.

Tiro libre vuelve ser protagonista

Messi abrió su cuenta personal mediante un tiro libre que sufrió un ligero desvío antes de terminar dentro del arco. El argentino volvió a demostrar su precisión con la pelota detenida

En el segundo tiempo, el capitán del Inter Miami amplió la ventaja después de una gran acción individual en la que superó a tres defensores y definió con potencia ante el arquero rival. 

Su tercer tanto llegó tras una definición de gran sutileza, mientras que completó el póker en los minutos adicionales con otro espectacular tiro libre directo. Así, dos de sus cuatro conquistas llegaron desde pelota parada. 

Inter Miami recupera confianza

Además de sus cuatro goles, Messi participó directamente en otra conquista al asistir a Luis Suárez. Su influencia ofensiva fue determinante para que el conjunto de Florida construyera una victoria de amplia diferencia. 

Casemiro también tuvo una noche especial al marcar su primer gol con el Inter Miami, mientras que Suárez y Alexander Shaw completaron el marcador para el equipo estadounidense.

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Lionel Messi tiene un total de 95 goles con el Inter Miami desde su debut en el año 2023

Con esta actuación, Messi alcanzó 18 goles en la temporada de la MLS, cifra que lo mantiene como máximo goleador de la competición. El argentino volvió a demostrar que continúa siendo determinante a los 39 años. 

El póker ante Montreal no solo permitió al Inter Miami regresar al triunfo, sino que también reafirmó el protagonismo de Messi. Cuatro goles, una asistencia y dos tiros libres sellaron una noche memorable para el argentino. 

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