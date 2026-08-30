Messi firma una noche histórica: póker y goleada del Inter Miami ante Montreal

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volvió a ser la gran figura del Inter Miami al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en el contundente triunfo sobre CF Montreal. El argentino comandó la ofensiva durante los 90 minutos.

El conjunto estadounidense se impuso por 7-1 y cortó una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria. Messi apareció en los momentos decisivos para encaminar una goleada que devolvió la confianza al equipo.

La actuación del delantero de 39 años también significó su primer póker en la MLS, una marca que volvió a ponerlo entre los protagonistas históricos de la competición estadounidense.

Tiro libre vuelve ser protagonista

Messi abrió su cuenta personal mediante un tiro libre que sufrió un ligero desvío antes de terminar dentro del arco. El argentino volvió a demostrar su precisión con la pelota detenida.

GOOOL! Leo for the lead 🔟✨ pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

En el segundo tiempo, el capitán del Inter Miami amplió la ventaja después de una gran acción individual en la que superó a tres defensores y definió con potencia ante el arquero rival.

The footwork. The finish. Leo Messi. 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/K6QQa9in7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Su tercer tanto llegó tras una definición de gran sutileza, mientras que completó el póker en los minutos adicionales con otro espectacular tiro libre directo. Así, dos de sus cuatro conquistas llegaron desde pelota parada.

MESSI x3 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

PÓKER DE LEO MESSI!🃏4️⃣ pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Inter Miami recupera confianza

Además de sus cuatro goles, Messi participó directamente en otra conquista al asistir a Luis Suárez. Su influencia ofensiva fue determinante para que el conjunto de Florida construyera una victoria de amplia diferencia.

Casemiro también tuvo una noche especial al marcar su primer gol con el Inter Miami, mientras que Suárez y Alexander Shaw completaron el marcador para el equipo estadounidense.

Lionel Messi tiene un total de 95 goles con el Inter Miami desde su debut en el año 2023

Con esta actuación, Messi alcanzó 18 goles en la temporada de la MLS, cifra que lo mantiene como máximo goleador de la competición. El argentino volvió a demostrar que continúa siendo determinante a los 39 años.

El póker ante Montreal no solo permitió al Inter Miami regresar al triunfo, sino que también reafirmó el protagonismo de Messi. Cuatro goles, una asistencia y dos tiros libres sellaron una noche memorable para el argentino.