Abogado de Pedro Castillo anuncia que quiere volver al Congreso: "Ahora sí creo que debo ser candidato"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado Carlos Torres Caro, conocido por su defensa del expresidente Pedro Castillo, sorprendió al anunciar que buscará regresar al Congreso de la República como parlamentario. En entrevista con Exitosa, afirmó: "Ahora sí creo que debo ser candidato", dejando abierta la posibilidad de una nueva postulación en las próximas elecciones.

Motivaciones tras el juicio

Torres Caro explicó que su decisión está marcada por lo acontecido en el juicio que condenó a Pedro Castillo. Señaló que en anteriores ocasiones recibió invitaciones de partidos políticos, pero las había rechazado. Esta vez, asegura que sí desea participar, convencido de que puede aportar una "cosmovisión de todas las sangres" y promover consensos en el Parlamento.

Torres Caro Afirmó que ha recibido invitaciones de partidos para las siguientes elecciones de 2026.

Críticas y propuestas

El abogado también se refirió a la vacancia de Castillo aprobada con 109 votos y a otros procesos parlamentarios, como la inhabilitación por 10 años recomendada contra el expresidente. En ese contexto, mencionó al congresista Ilich López y sostuvo que, si asistiera a sus clases de Derecho, podría comprender mejor los procedimientos parlamentarios.

"Yo no soy de derecha o izquierda, nada... Yo soy un abogado", puntualizó.

Invitaciones políticas y expectativa

Torres Caro aseguró que aún mantiene invitaciones de algunos partidos para lanzarse a la política, aunque evitó dar detalles. Sin embargo, prometió que en una próxima entrevista revelará cuál será su decisión definitiva. Su anuncio reaviva el debate sobre figuras que buscan retornar al Congreso tras haber ocupado un rol mediático en procesos judiciales de alta exposición.

El abogado prometió confirmar a qué partido postulará en una próxima entrevista con Exitosa.

Recuerdos mediáticos

Momentos antes durante la entrevista, también se recordó diversos episodios controversiales de Torres Caro en el Parlamento. Recientemente, el improperio que lanzó a los congresistas durante la defensa de Pedro Castillo en medio de una audiencia en el Hemiciclo relacionada a la inhabilitación del exjefe de Estado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, aseguró que la palabra que utilizó en el Congreso, al que comparó con el show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no es una lisura, sino un "peruanismo coloquial".



📻 95.5... pic.twitter.com/elu6MOHz6Z — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2025

Asimismo, a la memoria regresó el spot de campaña en el que aparecía bailando cuando postuló por Vamos Perú. Estos momentos volvieron a viralizarse en redes sociales tras su reciente declaración, generando comentarios divididos entre usuarios.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras viralizarse su controvertida intervención en el Congreso, usuarios de las redes sociales recordaron el spot de Carlos Torres Caro en donde promocionaba su candidatura para retornar como parlamentario.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta... pic.twitter.com/MQtLrdszi7 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2025

El anuncio de Carlos Torres Caro marca un nuevo capítulo en su trayectoria política y jurídica. Tras defender a Pedro Castillo, ahora busca convertirse en protagonista de las próximas elecciones, con un discurso que mezcla crítica al Congreso, llamados al consenso y recuerdos de su estilo polémico.