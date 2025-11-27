Pedro Castillo reaccionó así a su sentencia: PJ dictó 11 años por intento de golpe de Estado

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 27 de noviembre, el expresidente Pedro Castillo fue sentenciado por el Poder Judicial a 11 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión en el marco del intento de golpe de Estado en 2022. Su reacción fue inesperada.

Provocador gesto de Castillo al escuchar condena

Por la mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició la audiencia donde dio lectura a la sentencia del exmandatario. Mientras la Fiscalía pedía 34 años de cárcel, el tribunal le dio 11 años, 5 meses y 15 días de pena.

Tras cuatro horas de lectura, su expresión seria y ensimismada se tornó de inmediato en un gesto de evidente ironía al momento de su sentencia: alzó sus cejas y esbozó una sonrisa sarcástica mientras escuchaba atentamente que se le estaba condenando a prisión.

Lejos de mostrarse genuinamente colérico o frustrado, la reacción del exmandatario fue de burlesca, asintiendo cada tanto con aparente serenidad.

Momentos después, cuando la jueza leía la condena contra su exministra Betssy Chávez, que fue declarada culpable de ser coautora del hecho, Castillo fruncía el ceño en señal de desacuerdo con lo escuchado, sin desaparecer la ligera sonrisa de su cara.

Sentencias para los cómplices

Castillo fue absuelto del delito de abuso a la autoridad, ya que consideraron que las circunstancias son las mismas por la de conspiración a la rebelión.

El colegiado también anunció su absolución por el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, al estar contenidos en el delito de conspiración para la rebelión.

En el caso de Betssy Chávez, el tribunal señaló que corresponde aplicar la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel y su inhabilitación por 2 años para ejercer cargo público. Tanto al expresidente como a la expremier se le deberá descontar el tiempo que ya llevan en prisión.

En cuanto al exministro Aníbal Torres, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva y una inhabilitación, ello debido que al momento de la comisión del delito tenía 79 años, por lo que le correspondió una reducción. A Willy Huerta, el tribunal considero que le corresponde una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, así como una inhabilitación de 2 años.

Pedro Castillo recibió su condena de 11 años de prisión efectiva con un claro gesto irónico y de burla, mientras escuchaba serenamente la lectura de su sentencia y la de sus exministros.