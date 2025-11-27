Pedro Castillo condenado: Familia del expresidente rechaza sentencia y denuncia injusticia

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde los exteriores del penal de Barbadillo, familiares del expresidente reaccionaron tras la condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva en contra de Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Familiares rechazan sentencia

Irma Castillo, hermana de Pedro Castillo, rechazó la condena de más de 11 años de cárcel en contra de su hermano y la calificó como una injusticia que se ha ido "consumando audiencia tras audiencia". De esta forma, señaló que la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ya habría sido tomada con anterioridad. "Estos jueces han estado alineados a las mafias", precisó.

"Todos hemos sido testigos de esta injusticia que los jueces han dictado contra un hijo del pueblo, que ya ha sido consumado todo el plan que han venido ejecutando audiencia por audiencia a pesar que no ha habido ninguna prueba", comentó.

La familiar del exmandatario señaló que las opiniones de juristas internacionales reconocido y de los abogados más críticos de su hermano han coincidido en que "no ha habido ningún tipo de rebelión ni conspiración"

Continuo su descargo señalando que la sentencia responde a un juicio político en contra del exjefe de Estado. "La justicia no se debe politizar pero sabemos que vamos a encontrar justicia en los entes internacionales".

Al ser consultada respecto una posible incursión en la política, Irma Castillo no descartó "Seguimos analizándolo no descartamos nada todavía", afirmó.

Hermano mayor de Castillo: "Indignación totalmente"

El hermano mayor de Pedro Castillo, José Mercedes Castillo, llegó a exteriores del centro penitenciario con una caravana política pidiendo la liberación de su pariente.

"Lo que ha visto todo el pueblo es que es una injusticia esto se tenía previsto desde un comienzo. Este era un mamarracho como ha dicho el presidente (...) Indignación totalmente de que la justicia peruana es la clase de justicia que tenemos", señaló.

Sobre una posible apelación al fallo, José Castillo indicó que los abogados del expresidente están evaluando este recurso legal. "Mi hermano ya conversará con sus abogados y de alguna manera tendrá que verse", indicó.

