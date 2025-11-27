Lambayeque: Sujetos armados amenazan a obreros de construcción civil a cargo de nueva Vía de Evitamiento

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ejecución de la Nueva Vía de Evitamiento en Lambayeque se ha visto envuelta en un grave episodio de violencia. Obreros y representantes de la empresa constructora denunciaron haber recibido amenazas directas, primero en oficinas de Chiclayo y luego en el propio terreno de la obra, donde sujetos armados intentaron impedir la continuidad de los trabajos.

Primeras amenazas en oficinas

Según el representante de la empresa, un grupo identificado como un supuesto sindicato de construcción civil llegó días atrás a su oficina en el distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, exigiendo cupos laborales de manera violenta. Tras el rechazo de la compañía, los individuos advirtieron que impedirían la ejecución de la obra.

Escalada con armas de fuego

Al día siguiente, los mismos sujetos se presentaron en la zona de construcción de la ciudad de Lambayeque portando armas de fuego. Allí amedrentaron tanto a los representantes de los consorcios como a los obreros, cumpliendo con su amenaza de paralizar los trabajos. En esta ocasión, ya no pedían cupos de empleo, sino dinero a cambio de permitir que la obra continúe, lo que abre la hipótesis de un caso de extorsión.

Sujetos llegaron al lugar de construcción armados luego de que empresa rechazara su solicitud.

Investigación policial

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional del Perú, que ha tipificado la investigación como presunta extorsión. Las autoridades buscan identificar a los presuntos responsables y garantizar la seguridad de los trabajadores y la continuidad de un proyecto vial que es considerado clave para la región.

El caso refleja la vulnerabilidad de las obras públicas frente a prácticas de intimidación y extorsión que sigue imperando en el país. La Vía de Evitamiento de Lambayeque, destinada a mejorar la conectividad y descongestionar el tránsito, enfrenta ahora un desafío adicional: asegurar que la violencia no detenga un proyecto vital para la ciudad.