Caso 'Golpe de Estado': Pedro Castillo y exministros deberán pagar S/ 12 millones por concepto de reparación civil

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió este jueves 27 de noviembre su adelanto de fallo por el caso 'Golpe de Estado', condenando a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión.

Tras llevarse a cabo una serie de audiencias desde el marzo último, los magistrados (en mayoría) dictaminaron su sentencia contra los también extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; así como, al exministro del Interior Willy Huerta Olivas.

Dictan responsabilidad civil a los sentenciados

Tras emitir su veredicto de forma adelantada, es importante precisar que, la lectura íntegra de la sentencia se dará a conocer el próximo jueves 4 de diciembre, a partir de las 9:00 a. m.

Sobre las responsabilidades civiles dispuestas contra los condenados Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Olivas, la Sala les ordenó el pago de una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado.

Dicho monto deberá ser cancelado durante la ejecución de las sentencias (son distintas) y será destinado a la Procuraduría General del Estado.

Penas por pretender romper el Estado de derecho

En su lectura de resolución, que comenzó pasada las 9:00 a. m., la Sala que preside el juez José Neyra Flores también ordenó el mismo tiempo de pena del exmandatario a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, en agravio del Estado peruano. La disposición dispone su ubicación y captura de forma inmediata.

Como es de conocimiento, la también exministra de Cultura se encuentra asilada en la Embajada de México, ubicada en San Isidro, a la espera de recibir su salvoconducto para viajar al país norteamericano y así evadir a la justicia peruana de los cargos, que desde hoy, son oficiales en su contra.

En el caso de Aníbal Torres Vásquez, ha sido condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.

Es importante señalar que, las penas de estos dos últimos quedarán provisionalmente suspendidas si deciden apelar, debido a que asistieron a todas las audiencias, no presentando peligro de fuga, según el Poder Judicial.