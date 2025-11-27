RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
En adelanto de fallo

Caso 'Golpe de Estado': Pedro Castillo y exministros deberán pagar S/ 12 millones por concepto de reparación civil

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huertas por el caso 'Golpe de Estado', debido pagar el millonario monto por concepto de reparación civil.

Poder Judicial emitió sentencia por el caso 'Golpe de Estado'.
Poder Judicial emitió sentencia por el caso 'Golpe de Estado'. El Peruano

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió este jueves 27 de noviembre su adelanto de fallo por el caso 'Golpe de Estado', condenando a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión.

Tras llevarse a cabo una serie de audiencias desde el marzo último, los magistrados (en mayoría) dictaminaron su sentencia contra los también extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; así como, al exministro del Interior Willy Huerta Olivas.

Dictan responsabilidad civil a los sentenciados

Tras emitir su veredicto de forma adelantada, es importante precisar que, la lectura íntegra de la sentencia se dará a conocer el próximo jueves 4 de diciembre, a partir de las 9:00 a. m. 

Sobre las responsabilidades civiles dispuestas contra los condenados Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Olivas, la Sala les ordenó el pago de una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado.

Poder Judicial condena a 11 años y 5 meses de prisión a Betssy Chávez: Disponen su ubicación y captura
Lee también

Poder Judicial condena a 11 años y 5 meses de prisión a Betssy Chávez: Disponen su ubicación y captura

Dicho monto deberá ser cancelado durante la ejecución de las sentencias (son distintas) y será destinado a la Procuraduría General del Estado.

Penas por pretender romper el Estado de derecho

En su lectura de resolución, que comenzó pasada las 9:00 a. m., la Sala que preside el juez José Neyra Flores también ordenó el mismo tiempo de pena del exmandatario a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, en agravio del Estado peruano. La disposición dispone su ubicación y captura de forma inmediata. 

Como es de conocimiento, la también exministra de Cultura se encuentra asilada en la Embajada de México, ubicada en San Isidro, a la espera de recibir su salvoconducto para viajar al país norteamericano y así evadir a la justicia peruana de los cargos, que desde hoy, son oficiales en su contra.

Pedro Castillo: PJ sentencia al expresidente a 11 años y 5 meses de prisión por el intento de golpe de Estado
Lee también

Pedro Castillo: PJ sentencia al expresidente a 11 años y 5 meses de prisión por el intento de golpe de Estado

En el caso de Aníbal Torres Vásquez, ha sido condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena

Es importante señalar que, las penas de estos dos últimos quedarán provisionalmente suspendidas si deciden apelar, debido a que asistieron a todas las audiencias, no presentando peligro de fuga, según el Poder Judicial. 

A casi tres años de intentar romper el orden constitucional, finalmente la justicia peruana condenó a los responsables de este hecho, siendo, a partir de la fecha, Pedro Castillo, el cuarto expresidente del Perú condenado en el penal de Barbadillo, junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y recientemente Martín Vizcarra

Temas relacionados Aníbal Torres Betssy Chávez Pedro Castillo reparación civil Willy Huerta Olivas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA