Martín Vizcarra: PJ abrió nuevo juicio por colusión simple en casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dispuso la apertura de un nuevo juicio en contra del expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Por colusión simple

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional abrió un nuevo juicio en contra del exmandantario Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple en agravio de Estado por los mismos casos por los que fue condenado a 14 años de prisión efectiva.

El juez Víctor Alcocer Acosta emitió el auto de enjuiciamiento a través de Resolución Nro. 49 tras haberse declarado la "validez formal y material" bajo la que corresponda llevar a Vizcarra a juicio.

Expresidente Martín Vizcarra afrontará nuevo juicio por presunta colusión simple en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Fiscalía pide 10 años de prisión en este proceso



De tal manera, el exjefe de Estado afrontará un nuevo proceso judicial por el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', ambos por la presunción del delito de colusión simple en condición de autor.

La acusación fiscal atribuye que Vizcarra, en su condición de Presidente Regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elard Paúl Tejeda Moscoso, Gerente Comercial de OBRAINSA para "favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro, habiéndole brindado información privilegiada".

Por brindar tal información privilegiada, el expresidente habría recibido un beneficio económico indebido, lo que lo configuraría como un acto de colusión en perjuicio del Estado.

Sentencia a 14 años por delito de cohecho pasivo propio

El miércoles 26 de noviembre, el expresidente Martín Vizcarra fue fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Ello tras considerar "probado" que el líder del partido político Perú Primero tenía información para el favorecimiento de Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

De tal manera, Vizcarra condicionó, mediante su amigo José Manuel Hernández, la firma del contrato del proyecto Hospital de Moquegua a que ICCGSA le pague una coima de 1,3 millones de soles.

Un nuevo juicio se apertura para el expresidente de la República, Martín Vizcarra, luego que el Poder Judicial emitiera un auto de enjuiciamiento en su contra por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.

Actualmente, el exjefe de Estado se encuentra en el penal de Barbadillo tras ser trasladado a este establecimiento penitenciario tras la orden del Poder Judicial.