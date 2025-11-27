Betssy Chávez fue condenada por intento de golpe: ¿Perderá su asilo en México tras sentencia?

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Humberto Abanto, explicó qué sucederá con el asilo a Betssy Chávez en la embajada de México, luego que la ex premier fue condenada a más de 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado.

¿Qué pasará con Betssy Chávez?

Con Betssy Chávez asilada en la embajada de México y con la reciente sentencia del Poder Judicial que ordena su inmediata búsqueda surge la interrogante si la autoridad policial y política del país buscará su captura en la sede de esta oficina consular.

Inicialmente, el abogado penalista Abanto rememora la suscripción del país en la Convención de Caracas tras el pleito entre Perú y Colombia tras la negativa de salvoconducto del militar Manuel Odría a Víctor Raúl Haya de la Torre.

"La decisión de conceder el asilo es del Estado asilante y no puede cuestionarla el Estado contra el cual se pide el asilo o decir no entrego el salvoconducto porque si no el asilo no existiría", precisó.

Una situación similar estaría ocurriendo entre Betssy Chávez y el Estado peruano que aún no toma la decisión final sobre el destino de la ex primera ministra.

Estado debe entregar salvoconducto

En ese sentido, según la postura de Abanto se debería brindar el salvoconducto a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo y luego recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exponer las razones por las que se estaría abusando de la "facultad de calificar el asilo".

"El Estado peruano tiene que dar el salvoconducto y si están hablando en serio el señor de Zela, Ernesto Álvarez o el propio presidente, que entreguen el salvoconducto y que lleven a México y a Brasil, la CIJ por abusar de la facultad de calificar el asilo"; precisó.

Abanto mencionó que si la actitud del gobierno es no brindar el salvoconducto para ganar popularidad política en los sondeos de opinión eso "es irresponsable".

Tras la condena de 11 años y 5 meses de prisión efectiva en contra de Betssy Chávez, el abogado penalista Humberto Abanto señaló que el Estado peruano debe otorgar el asilo político, ello en medio de que el Poder Judicial emitiera su inmediata búsqueda tras su sentencia.

Actualmente, la ex primera ministra se encuentra asilada en la embajada de México como "perseguida política", sin embargo, hasta la fecha el gobierno no le ha brindado el salvoconducto para poder ir hacia dicho país.