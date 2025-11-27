Hermana de Pedro Castillo, Irma Castillo, afirma que no descarta entrar a la política: "Seguimos analizándolo"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la lectura de la condena recaída sobre el ex-presidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para una rebelión, en los exteriores del penal de Barbadillo, desde donde se llevó a cabo la jornada judicial, simpatizantes y familiares del exmandatario se congregaron a la espera de un resultado favorable y absolutorio, que finalmente no se dio.

Una de las personas que se notó visiblemente afectada por la resolución del Poder Judicial fue la hermana de Pedro, Irma Castillo quien, en declaraciones para Exitosa, además de expresar su pesar y disconformidad con la condena, reveló que no descarta la idea de participar en la política junto a otros familiares tras lo acontecido hoy.

Indignación y fe en instancias internacionales

Irma Castillo, consultada por cómo tomaba la noticia de que su hermano terminó siendo condenado a cárcel por 11 años, 5 meses y 15 días, manifestó sentirse "indignada" por las conclusiones del tribunal, alegando a que no existirían pruebas que demuestren el delito por el que el exjefe de Estado fue sentenciado, ni por el de rebelión, el cual el juzgado descartó por falta de levantamiento en armas.

"Todos hemos sido testigos de esta injusticia. (...) A pesar de que no ha habido ningún tipo de conspiración o de rebelión", señaló.

Irma Castilló afirmó además que la familia y personas afines al ideario de Pedro Castillo confían en que la situación del expresidente podría dar un giro a su favor si acuden a organismos internacionales para mediar o intervenir en el proceso.

"Estamos indignados porque la justicia no se debe politizar. Sabemos que vamos a encontrar justicia en los entes internacionales".

Irma Castillo: "vamos a encontrar justicia en los entes internacionales".

No descarta entrar en política

Ante la duda sobre un eventual ingreso al terreno político de ella y sus familiares tras la condena efectuada sobre Castillo, Irma no descartó la posibilidad, aunque asegura que es una decisión que aún se viene dialogando dentro del círculo familiar ya que considera que es un campo "difícil" de determinar, por lo que dicha confirmación aún quedará a la expectativa de la ciudadanía.

"Seguimos analizándolo, no descartamos nada. Es una decisión difícil"

Con Pedro Castillo en el penal y familiares que no descartan sumarse a la política, queda a la expectativa ver el panorama electoral para los comicios dentro de los próximos años y si es que la imagen de un líder político podrá movilizar y sumar más adeptos, aún si se haya tras las rejas.