RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Lo echaron del Parlamento

Abogado de Pedro Castillo se defiende tras soltar improperio en el Congreso: "Es un peruanismo coloquial"

Tras ser echado del Congreso por una expresión subida de tono, Carlos Torres Caro, abogado de Pedro Castillo, se defendió y aseguró que lo que dijo no es una lisura según la Academia Peruana de la Lengua.

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, aseguró que la palabra que utilizó en el Congreso, al que comparó con el show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no es una lisura, sino un "peruanismo coloquial". Debido a esto, fue expulsado del Parlamento por el tercer vicepresidente Ilich López.

Comparó a congresistas con los cómicos

Durante su presentación en el hemiciclo, el letrado mencionó al programa 'Hablando Huevadas', pero en referencia a lo que realizan los parlamentarios en su sesiones. Esto fue desaprobado de inmediato por Ilich López quien le apagó el micrófono y lo echó, aunque para él, no fue una lisura o insulto.

"No es lisura, hay que distinguir. He conversado con un miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Lo que es, es en realidad un peruanismo coloquial, es una cosa que no daña, no injuria, es simplemente lo que quiere decir en un lenguaje más suave: ustedes vienen a hablar insensateces, tonterías", sostuvo Torres Caro.

Frente a la representación nacional, el abogado del expresidente sentenciado habló por un poco más de 10 minutos y en su alterado discurso se dirigió a los parlamentarios. Mencionó el éxito de Jorge Luna y Ricardo Mendoza y referenciando el nombre de su programa, lo comparó con lo que hacen los congresistas.

Abogado de Pedro Castillo a congresistas tras fuerte altercado: "No he faltado el respeto, los he nivelado"
Lee también

Abogado de Pedro Castillo a congresistas tras fuerte altercado: "No he faltado el respeto, los he nivelado"

Recordó su etapa como candidato congresal

 

En desarrollo...

Abogado de Pedro Castillo protagonizó incidente en el Congreso y fue retirado: "Hablan hue***"
Lee también

Abogado de Pedro Castillo protagonizó incidente en el Congreso y fue retirado: "Hablan hue***"

Temas relacionados Carlos Torres Caro Congreso de la Repúblico improperio Pedro Castillo Peruanismo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA