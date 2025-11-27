Abogado de Pedro Castillo se defiende tras soltar improperio en el Congreso: "Es un peruanismo coloquial"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, aseguró que la palabra que utilizó en el Congreso, al que comparó con el show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no es una lisura, sino un "peruanismo coloquial". Debido a esto, fue expulsado del Parlamento por el tercer vicepresidente Ilich López.

Comparó a congresistas con los cómicos

Durante su presentación en el hemiciclo, el letrado mencionó al programa 'Hablando Huevadas', pero en referencia a lo que realizan los parlamentarios en su sesiones. Esto fue desaprobado de inmediato por Ilich López quien le apagó el micrófono y lo echó, aunque para él, no fue una lisura o insulto.

"No es lisura, hay que distinguir. He conversado con un miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Lo que es, es en realidad un peruanismo coloquial, es una cosa que no daña, no injuria, es simplemente lo que quiere decir en un lenguaje más suave: ustedes vienen a hablar insensateces, tonterías", sostuvo Torres Caro.

Frente a la representación nacional, el abogado del expresidente sentenciado habló por un poco más de 10 minutos y en su alterado discurso se dirigió a los parlamentarios. Mencionó el éxito de Jorge Luna y Ricardo Mendoza y referenciando el nombre de su programa, lo comparó con lo que hacen los congresistas.

Recordó su etapa como candidato congresal

