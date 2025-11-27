Aníbal Torres rechaza condena de más de seis años de prisión: "No hay una sentencia definitiva, ¡estoy libre!"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras ser condenado por el delito de conspiración para rebelión por el intento de golpe de Estado del 2022, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, se retiró de la sede de la Dinoes tras la sentencia de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad.

En declaraciones a la prensa, Torres Vásquez aseveró que su "sentencia no es definitiva" y que "está libre" hasta que la Corte Suprema ratifique sentencia en segunda instancia.

"No hay una sentencia definitiva"

Al término del juicio oral y a bordo de un vehículo oficial, el ex premier Torres fue consultado por medios de prensa tras la decisión del Poder Judicial en su contra.

Al respecto anunció que su caso aún no cuenta con una sentencia definitiva, ya que esta se mantendrá suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia.

"No hay un sentencia definitiva, váyanse a difundir eso, difundan todo lo que quieran, yo estoy libre", afirmó para el medio Epicentro.

🚨Al ser consultado sobre si cumplirá con las restricciones que le impuso el PJ, el expremier Anibal Torres sostuvo que "no hay una sentencia definitiva". pic.twitter.com/sqJqFjH6Vg — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 27, 2025

Adicionalmente, reclamó que no se ha difundido correctamente la información y calificó como "mentiras" los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

Torres arremetió en contra de los medios y precisó que "la prensa no difundió ninguna de esas mentiras, ¿para qué quieren que declare yo aquí?", declaró antes de retirarse de la sede de la Dinoes.

Pena suspendida e inhabilitación

Durante la investigación por el caso 'Golpe de Estado', los exministros del gabinete de Pedro Castillo, Aníbal Torres y Willy Huerta, no irán a prisión a pesar de ser condenados.

Ello, luego que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitieran una pena suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia.

Sin embargo, los implicados tendrán que cumplir una serie de restricciones como acudir al control biométrico mensualmente, además de no ausentarse de su domicilio sin el permiso judicial correspondiente.

La decisión incluye su inhabilitación por un año para ejercer cargo público. Por contar con 79 años al momento de ocurrir los hechos, el tribunal aplicó la reducción de la pena.

Sobre las responsabilidades civiles dispuestas contra los condenados Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Olivas, la Sala les ordenó el pago de una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado.

El ex primer ministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres, rechazó la sentencia del Poder Judicial tras su participación en el intento de golpe de Estado.