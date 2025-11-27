Tragedia en Cusco: Un turista falleció y dos personas resultan heridas tras ser alcanzados por un rayo

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho desgarrador se suscitó en el sur del Perú. Un turista perdió la vida y otras dos personas resultaron heridos luego de ser impactados por un rayo en el preciso instante en el que realizaban downhill en el sector Occoruro-Chimpahuaylla, en el límite entre Cusco y Paruro.

Tragedia en Cusco

La tarde del último miércoles 26 de noviembre se registró este lamentable hecho cuando este grupo de extranjeros había ascendido a una cumbre a más de 4237 metros sobre el nivel del mar para iniciar el descenso.

Una repentina tormenta eléctrica desató numerosas descargas las cuales terminaron por alcanzar directamente a los deportistas. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió la alerta de este acontecimiento alrededor de las 3 y 30 de la tarde llegando tras un desplazamiento por carretera y tramo a pie.

Los agentes policiales ubicaron en la zona a Dani Peralta, de 35 años, quien era el guía de turismo del grupo y narró lo que había sucedido. Cabe indicar que el hombre no presentaba lesiones de gravedad y explicó que se encontraba acompañando a los turistas en la ruta cuando de pronto fueron sorprendidos por la descarga eléctrica.

Además, entre los pajonales se halló el cuerpo sin vida de un turista brasileño de 36 años identificado como Boteldo Yuri Pereira. Este occiso presentaba signos compatibles con la caída de un rayo y yacía junto a su bicicleta y su equipo de protección.

De igual modo, cerca de un camino de herradura, se halló a James Alexander Fernández, de 41 años, un ciudadano estadounidense, quien fue derivado en camilla al Hospital Regional del Cusco. Tras ser sometido a evaluación, los médicos descartaron fracturas cervicales y quemaduras severas, pero permanece internado bajo observación.

Asi sucedió que ya se encuentra en investigación

El Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver y junto a la comisaría de Yaurisque ya se están llevando a las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Policía Nacional confirmó que fueron al menos dos rayos los que lograron alcanzar a los ciudadanos extranjeros en el área donde ocurrió esta tragedia.

Cabe señalar que de acuerdo al relato del guía turístico se encontraba junto a los dos turistas desplazándose por la mañana cuando de pronto fueron sorprendidos por un rayo que los dejó aturdidos y al recuperar la calma encontró a Pereira sin vida tendido en el suelo.

En conclusión, un turista falleció en Cusco tras ser alcanzado por un rayo, mientras que otro extranjero y un guía que lo acompañaban resultaron heridos.