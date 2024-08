El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, aseguró que ya se realizó el pago de una pensión vitalicia al expresidente de la República, Alberto Fujimori, en el mes de julio. Por tal motivo, cuestionó el procedimiento realizado en el Parlamento.

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Delgado-Guembes también se refirió al indulto a Fujimori, señalando que este no perdona los delitos cometidos por el sentenciado, sino "condona la pena que se tiene que cumplir"

"En julio ya se le abonó, eso fue lo que mencionó el abogado del señor Fujimori, Elio Riera, entonces el señor ya está recibiendo la pensión y en el proceso, cuando se desmantela este asunto, el señor Soto dijo que él no sabía nada y el señor Salhuana dice 'lo que quiera que se haya decidido fue en el periodo anterior'. Entonces ahí ha quedado todo, pero acá el problema no es muy limpio, la casa no ha quedado limpia", dijo a Canal N.