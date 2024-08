Alejandro Soto deslinda de aprobación de pensión vitalicia de Alberto Fujimori: "En mi gestión no se trató"

Aunque el Congreso aprobó el otorgamiento de la pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori, ni su expresidente, Alejandro Soto, ni su actual titular, Eduardo Salhuana, reconocen haber autorizado el pago de 15 mil soles mensuales y otros beneficios que recibirá el exmandatario.

Tras conocerse el beneficio a favor del exmandatario, Soto, ya fuera de la dirección de la Mesa Directiva, deslindó públicamente de la responsabilidad política de haber aprobado el polémico pedido a favor de Fujimori, quien no ha pagado la reparación civil.

"La Mesa Directiva anterior, bajo la presidencia del suscrito, Alejandro Soto Reyes, no ha tratado ni aprobado ninguna pensión ni beneficio alguno en favor de Alberto Fujimori", escribió el pasado viernes 2 de agosto en su cuenta de X.

Como dicha declaración resultó ambigua por si el parlamentario tuvo conocimiento sobre el proceso del requerimiento, Soto declaró luego que "una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distante es aprobarlo". Sin embargo, evitó mencionar que la responsabilidad política recae en su colega de bancada.

"Esa documentación debe ir, si es que es necesario, a la Mesa Directiva para que tome una decisión. Así de simple. No veo cuál sea el problema. No responsabilizo a nadie, simplemente estoy señalando que en mi gestión no se ha aprobado ningún beneficio para Alberto Fujimori", sostuvo en una entrevista exclusiva para Infobae.