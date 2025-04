Alcaldes están prohibidos de realizar publicidad estatal: "No pueden salir con su nombre en redes sociales", detalla experto

En conversación con Exitosa, el experto en temas electorales, José Tello, recordó que, tras la convocatoria a Elecciones Generales, los alcaldes se encuentran prohibidos de publicitar colores, frase y hasta símbolos que estén relacionados con una organización política.

Durante el diálogo en el programa 'Hablemos Claro', José Tello se pronunció sobre las acciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como viajar a distintos lugares del país para inaugurar hospitales de Solidaridad con fondos de la Municipalidad de Lima, pero con gorros de su partido político, portátil con banderolas que dejaría entrever que vendría realizando "campaña electoral".

Ante esta situación, el experto en temas electorales remarcó que existen varias restricciones en lo que se refiere a publicidad estatal y neutralidad, así como propaganda política. En primer lugar, en este caso SISOL "tiene un sistema que debe ser analizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)" porque es un sistema que no usa recursos de la MML, sino fondos privados.

Sin embargo, a pesar de que se conoce que esa entidad tiene la posibilidad de tener actividades fuera de Lima, el JNE debe ver cómo opera una persona como el alcalde de Lima, que siempre ha llamado la atención al "viajar como un personaje político", dejando de lado su cargo.

"Podrían haber infracciones en tema de neutralidad que debería tener toda autoridad, y no hablar a favor o en contra de un determinado candidato u organización política. (...) Las autoridades, incluido el alcalde de Lima (RLA), debe tener cuidado de no salir en estas actividades porque incluso hoy en día, los alcaldes no pueden aparecer en gigantografías, ya no pueden aparecer con sus nombres en redes sociales", expresó.