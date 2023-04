Betssy Chávez: Poder Judicial evalúa pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evalúa el pedido de 18 meses de prisión preventiva para la expremier Betssy Chávez, en el marco de la investigación que se le sigue por su participación en el autogolpe del pasado 7 de diciembre.

Esta disposición alcanza a los exministros del Interior Willy Huerta Olivas, y de Turismo y Comercio Exterior, Roberto Sánchez Palomino por ser presuntos coautores del delito de rebelión y alternativamente de conspiración.

Desaforada del Congreso

El pasado 22 de marzo, la expremier y exparlamentaria Betssy Chávez fue desaforada por el Pleno del Congreso de la República en calidad de suspensión. Esto se dio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por los que se le investiga.

Isaac Mita Alanoca la sucedió en el cargo por ser militante de su expartido político Perú Libre.

Descartan peligro de fuga

La defensa legal de Chávez Chino, Erwin Siccha, advierte que la decisión de prisión preventiva no es viable debido a que "no existe peligro de fuga por parte de su defendida". En ese sentido, dijo que realizará las acciones necesarias para revertir dicha solicitud.

"Descarto totalmente el peligro de fuga. Ella es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales. Nosotros consideramos que una decisión emitida por un órgano imparcial como el Poder Judicial debe ser acatada", refirió.

En esa línea, agregó que si bien es cierto su patrocinada puede ser cuestionada, desde su parte tomará las previsiones del caso para revertir dicha solicitud de prisión preventiva por 18 meses.

"Nosotros estamos convencidos de que la medida adecuada no es una prisión preventiva", exhortó.

¿Qué opinan los otros ministros implicados en la investigación?

Por su parte, Roberto Sánchez había manifestado con anterioridad que él no tuvo participaciones en el autogolpe fallido de ese 7 de diciembre. El pasado 22 de marzo, el Congreso aprobó acusarlo constitucionalmente, pero no lograron suspenderlo en su cargo de legislador.

Willy Huerta, fue mucho más allá y a través de videos de cámaras de videovigilancia probó que no formó parte del equipo detrás del Mensaje a la Nación difundido por Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

"Desde el primer día me he sometido a las investigaciones del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son eternamente políticas", apuntó.

Agregó además que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía "no son ciertos" porque los videos acreditarían lo que estuvo argumentando sobre lo sucedido el pasado 7 de diciembre.