José María Balcázar da su primer mensaje como presidente del Perú: "No es difícil gobernar un país"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar juramentó como nuevo presidente del Perú tras la censura de José Jerí. El militante del partido Perú Libre emitió su primer mensaje ante el Congreso en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde hizo un análisis sobre el estado en que se encuentra el país y la misión que tiene como jefe de Estado durante los próximos cinco meses.

El mensaje de José María Balcázar

El flamante presidente recibió la banda presidencial e inmediatamente dio su primer mensaje a la nación, donde aseguró sentirse honrado por el respaldo que le dio el Congreso, ya que se impuso a Maricarmen Alva con 60 votos.

"Me siento honrado con el voto de ustedes para poder decirle a los peruanos: 'Es posible construir democracia'", dijo en un inicio.

El presidente interino también aseguró que "no es difícil gobernar un país" y que "se pueden hacer muchas cosas en un solo mes" y, para lograrlo, solo es cuestión de trabajar en conjunto.

Balcázar también aseguró que buscará el diálogo con las diferentes bancadas con la finalidad de que apoyen a su gobierno y afirmó que las confrontaciones entre los diversos partidos políticos deben quedar en el pasado. "Ya no estamos en tiempo de pelear, no hay derechas ni izquierdas", agregó.

Finalmente, hizo referencia a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. Indicó que garantiza que la gestión se desarrollará con mucha planificación, orden y sin ningún cuestionamiento. "Va a haber una transición democrática y pacífica, que no haya ningún tipo de duda", expresó.

El saludo de Maricarmen Alva y José Balcázar

Minutos después de conocerse la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y de la República, su contendora, María del Carmen Alva, sorprendió al estrechar un cordial abrazo con él, saludando su triunfo con una sonrisa.

Como se sabe, la elección de Balcázar se dio tras la votación en segunda vuelta luego de que María del Carmen Alva y él fueran las dos listas más votadas, pero que no lograron superar los 59 votos necesarios en primera vuelta. Posteriormente, el Congreso de la República eligió como nuevo presidente del Parlamento a José María Balcázar al contar con 60 votos a favor, frente a los 46 votos alcanzados por María del Carmen Alva.

De esta manera, José María Balcázar inició su gestión tras la censura de José Jerí, respaldado por el Congreso de la República y en representación de Perú Libre. El nuevo mandatario del Perú anunció coordinación política y organización institucional hasta el proceso electoral de 2026.