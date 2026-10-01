Indira Huilca cuestiona retroceso parlamentario en interpelación contra ministro José Antonio Chang

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, criticó el sorpresivo retiro de firmas por parte de tres parlamentarios en la reciente moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. La legisladora enfatizó que las motivaciones originales para iniciar este proceso de fiscalización mantienen su vigencia.

Este procedimiento buscaba esclarecer una serie de presuntos nombramientos indebidos ejecutados dentro del ministerio. Huilca indicó que las explicaciones sobre la contratación de la funcionaria identificada Tania Ramírez aún están pendientes, por lo que el Parlamento debe perseverar labor constitucional de control.

🔴🔵 Dos diputados decidieron retirar sus firmas de la moción que buscaba interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang. Según el Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción se presenta con no menos del 15% del número legal de legisladores.



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Control político ante nombramientos 'indebidos'

Durante una declaración a los medios, la parlamentaria del Congreso de la República precisó que la fiscalización surge como respuesta a supuestas irregularidades institucionales. Explicó que, sin importar el desistimiento documentado de sus colegas del congreso, las autoridades tiene la obligación de pedir cuentas formales al Gobierno.

"Los temas de fondo siguen siendo los mismos, ¿no? En el caso del ministro Chang, para quienes no lo sepan, la interpelación se dio a propósito de los nombramientos indebidos que él realizó y sobre los cuales no hubo nunca una respuesta ni a nosotros ni a la prensa", mencionó la parlamentaria.

La legisladora subrayó que el titular de Educación no ha entregado descargos técnicos para justificar las contrataciones. Asimismo, garantizó que dialogará previamente con quienes apoyaron este retiro de firmas antes de emitir un juicio definitivo sobre esta decisión parlamentaria.

"Entonces nos toca a nosotros, como parte de nuestra función de control político, exigir y hacer ese control. ¿Por qué cree que sus colegas están retrocediendo en esas exigencias? Yo sé, como digo, yo primero hablo con mis colegas internamente y luego ya podemos dar las respuestas ante la prensa." sentenció la diputada por Ahora Nación.

Reclamos de la ciudadanía

Huilca expuso sus acciones sobre infraestructura sanitaria. Detalló que el Estado mantiene postergada la construcción de un hospital de nivel 3 en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En el caso de San Juan de Lurigancho, a nosotros nos toca hacer las preguntas que corresponden y también comprometernos para que el debate de presupuestos pueda reflejar obras prioritarias, como la de este hospital." dijo.

Según la diputada, tanto el control a los ministros de Estado como la vigilancia de las obras prioritarias no pueden interpretarse bajo una óptica de disputas partidarias.

Además, aseguró que ha sostenido diversas reuniones de trabajo orientadas netamente al sector Salud. Su principal objetivo en la agenda legislativa será asegurar que los recursos logísticos

"Hemos visto al ministro de Salud, al señor Dayer, con quien yo ya me reuní, haciendo fiscalización en muchos hospitales, pero eso no se ha reflejado en el presupuesto de este año.", sentenció Indira Huilca.